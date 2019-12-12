На Волині викрили нелегальну заправку





Про це інформують в Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.



Вказана АЗС діяла без відповідних дозвільних документів та з порушенням порядку реалізації підакцизних товарів.



За результатами проведених заходів вилучили 2000 літрів дизельного пального, а також обладнання для його розливу та зберігання. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить близько 145 тисяч гривень.



Щодо правопорушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співробітники податкової міліції Волині в рамках операції «Акциз-2020» викрили та припинили діяльність нелегальної автозаправної станції. Дизпаливо сумнівного походження реалізовували в Ковельському районі.Про це інформують в Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.Вказана АЗС діяла без відповідних дозвільних документів та з порушенням порядку реалізації підакцизних товарів.За результатами проведених заходів вилучили 2000 літрів дизельного пального, а також обладнання для його розливу та зберігання. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить близько 145 тисяч гривень.Щодо правопорушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію