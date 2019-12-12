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На Волині викрили нелегальну заправку

На Волині викрили нелегальну заправку
Співробітники податкової міліції Волині в рамках операції «Акциз-2020» викрили та припинили діяльність нелегальної автозаправної станції. Дизпаливо сумнівного походження реалізовували в Ковельському районі.

Про це інформують в Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.

Вказана АЗС діяла без відповідних дозвільних документів та з порушенням порядку реалізації підакцизних товарів.

За результатами проведених заходів вилучили 2000 літрів дизельного пального, а також обладнання для його розливу та зберігання. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить близько 145 тисяч гривень.

Щодо правопорушника склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).

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Теги: заправка, ДФС, Волинь
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