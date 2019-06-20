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Викидав будівельне сміття у контейнери: муніципали спіймали лучанина-«зозулю»

Викидав будівельне сміття у контейнери: муніципали спіймали лучанина-«зозулю»
У Луцьку інспектори муніципальної варти виявили порушників-"зозуль".

Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.

Так, один з них підкидав будівельне сміття зі свого авто у контейнери для збору побутових відходів на вулиці Огієнка,16.

Такі дії прямо заборонені п.п.2.5.5.1.4 Правил благоустрою міста Луцька (на об'єктах благоустрою міста забороняється використовувати не за призначенням контейнери для збору твердих побутових відходів).

Інший чоловік засмічував територію загального користування побутовим сміттям біля контейнерів на вулиці Львівській, 61.

На порушників склали протоколи за ст.152 КУпАП та передали на розгляд адміністративних комісій за місцем їх проживання.
Штраф за такі дії - від 340 до 1360 грн.

Викидав будівельне сміття у контейнери: муніципали спіймали лучанина-«зозулю»
Викидав будівельне сміття у контейнери: муніципали спіймали лучанина-«зозулю»
Викидав будівельне сміття у контейнери: муніципали спіймали лучанина-«зозулю»

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Теги: сміття, Луцьк, порушники, муніципали
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