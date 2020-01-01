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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 7 липня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 7 липня
За останню добу на Волині зареєстрували 36 нових випадків захворювання на COVID-19: Ковельський район – 9, Камінь-Каширський район – 6, м. Луцьк - 5, Горохівський район – 5, Ківерцівський район – 3, Маневицький район – 3, Іваничівський район – 2, Рожищенський район – 2, Любомльський район – 1. Одужало за добу 26 осіб. Одна людина, на жаль, померла від ускладнень хвороби (Рожищенський район).

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

Загалом станом на 7 липня в області зареєстрували 2788 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 873 особи. 70 випадків хвороби завершилось летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 569 випадків, в т.ч. 13 летальних;
Луцький район – 196 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Ковельський район – 367 випадків, в тому числі 9 летальних;
Ківерцівський район – 338 випадків, в т.ч. 10 летальних;
Володимир-Волинський район – 226 випадків, в т.ч. 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 223 випадки, в т.ч. 8 летальних;
м. Нововолинськ – 169 випадків, в т.ч. 8 летальних;
Іваничівський район – 43 випадки;
Ратнівський район – 149 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Маневицький район – 97 випадків, в тому числі 4 летальних;
Горохівський район – 102 випадки, в тому числі 1 летальний;
Старовижівський район – 77 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Любешівський район – 55 випадків;
Турійський район – 49 випадків, в тому числі 1 летальний;
Любомльський район – 40 випадків;
Шацький район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;
Рожищенський район – 30 випадків, в тому числі 2 летальних;
Локачинський район – 26 випадків.

За попередню добу надійшло 36 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 15837 осіб, в тому числі за останню добу – 62 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, райони, ОДА
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