Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 7 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 36 нових випадків захворювання на COVID-19: Ковельський район – 9, Камінь-Каширський район – 6, м. Луцьк - 5, Горохівський район – 5, Ківерцівський район – 3, Маневицький район – 3, Іваничівський район – 2, Рожищенський район – 2, Любомльський район – 1. Одужало за добу 26 осіб. Одна людина, на жаль,(Рожищенський район).Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Загалом станом на 7 липня в області зареєстрували 2788 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 873 особи. 70 випадків хвороби завершилось летально.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 569 випадків, в т.ч. 13 летальних;Луцький район – 196 випадків, в т.ч. 3 летальних;Ковельський район – 367 випадків, в тому числі 9 летальних;Ківерцівський район – 338 випадків, в т.ч. 10 летальних;Володимир-Волинський район – 226 випадків, в т.ч. 3 летальних;Камінь-Каширський район – 223 випадки, в т.ч. 8 летальних;м. Нововолинськ – 169 випадків, в т.ч. 8 летальних;Іваничівський район – 43 випадки;Ратнівський район – 149 випадків, в т.ч. 5 летальних;Маневицький район – 97 випадків, в тому числі 4 летальних;Горохівський район – 102 випадки, в тому числі 1 летальний;Старовижівський район – 77 випадків, в т.ч. 2 летальних;Любешівський район – 55 випадків;Турійський район – 49 випадків, в тому числі 1 летальний;Любомльський район – 40 випадків;Шацький район – 32 випадки, в тому числі 1 летальний;Рожищенський район – 30 випадків, в тому числі 2 летальних;Локачинський район – 26 випадків.За попередню добу надійшло 36 повідомлень про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 15837 осіб, в тому числі за останню добу – 62 особи.