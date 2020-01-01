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На Волині знову запрацював пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

На Волині знову запрацював пункт пропуску на кордоні з Білоруссю
Ще два пункти пропуску поновили роботу та відновили можливість пішого перетинання кордону з Росією та Білоруссю.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Із 00.00 7 липня на кордоні з Білоруссю відновили роботу пунктів пропуску «Дольськ», що у Любешівському районі Волинської області, та «Вільча», що у Поліському районі Київської області.

Ще у дев’яти пунктах пропуску на українсько-російській та українсько-білоруській ділянках відновили можливість пішого перетинання кордону. З 00.00 7 липня можна пішки перетнути кордон з Росією в таких пунктах пропуску: «Мілове» «Гоптівка», «Бачівськ», «Юнаківка»; також кордон з Росією та Білоруссю в пункті пропуску «Сеньківка», кордон з Білоруссю у таких пунктах пропуску: «Нові Яриловичі» , «Виступовичі», «Доманове», «Славутич».

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Теги: пункти пропуску
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