Коронавірус у Любешівському районі: у яких селах вже одужали хворі
Сьогодні, 10:58
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 9 осіб: 2 – с. Підкормілля, 5 – смт Любешів, 2 – с. Любешівська Воля, - деться на сайті Любешівської РДА.
Зазначається. що 4 хворих госпіталізовані в інфекційне відділення Любешівської лікарні, 5 – знаходяться на амбулаторному лікуванні.
Одужали 4 особи: 2 – смт Любешів, 1- с. Люб’язь, 1 – с. Нові Березичі.
За весь період спостереження станом на 7 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 55 жителів Любешівського району:
Любешів – 17 (13 одужало)
Ветли – 10
Люб’язь - 8 (7 одужали)
Зарудче – 8 (5 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Любешівська Воля – 1
Підкормілля - 1.
Наразі очікують результатів аналізів, відібраних у 15 осіб.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 36 нових випадків захворювання на COVID-19.
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За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 9 осіб: 2 – с. Підкормілля, 5 – смт Любешів, 2 – с. Любешівська Воля, - деться на сайті Любешівської РДА.
Зазначається. що 4 хворих госпіталізовані в інфекційне відділення Любешівської лікарні, 5 – знаходяться на амбулаторному лікуванні.
Одужали 4 особи: 2 – смт Любешів, 1- с. Люб’язь, 1 – с. Нові Березичі.
За весь період спостереження станом на 7 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 55 жителів Любешівського району:
Любешів – 17 (13 одужало)
Ветли – 10
Люб’язь - 8 (7 одужали)
Зарудче – 8 (5 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Любешівська Воля – 1
Підкормілля - 1.
Наразі очікують результатів аналізів, відібраних у 15 осіб.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 36 нових випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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