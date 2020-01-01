Коронавірус у Любешівському районі: у яких селах вже одужали хворі





За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 9 осіб: 2 – с. Підкормілля, 5 – смт Любешів, 2 – с. Любешівська Воля, - деться на сайті Любешівської РДА.



Зазначається. що 4 хворих госпіталізовані в інфекційне відділення Любешівської лікарні, 5 – знаходяться на амбулаторному лікуванні.



Одужали 4 особи: 2 – смт Любешів, 1- с. Люб’язь, 1 – с. Нові Березичі.



За весь період спостереження станом на 7 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 55 жителів Любешівського району:



Любешів – 17 (13 одужало)



Ветли – 10



Люб’язь - 8 (7 одужали)



Зарудче – 8 (5 одужали)



Деревок – 4 (4 одужали)



Нові Березичі – 2 (1 одужала)



Залізниця - 1 (одужала)



Проходи – 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав)



Великий Курінь – 1



Любешівська Воля – 1



Підкормілля - 1.



Наразі очікують результатів аналізів, відібраних у 15 осіб.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 9 осіб: 2 – с. Підкормілля, 5 – смт Любешів, 2 – с. Любешівська Воля, - деться на сайті Любешівської РДА.Зазначається. що 4 хворих госпіталізовані в інфекційне відділення Любешівської лікарні, 5 – знаходяться на амбулаторному лікуванні.Одужали 4 особи: 2 – смт Любешів, 1- с. Люб’язь, 1 – с. Нові Березичі.За весь період спостереження станом на 7 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 55 жителів Любешівського району:Любешів – 17 (13 одужало)Ветли – 10Люб’язь - 8 (7 одужали)Зарудче – 8 (5 одужали)Деревок – 4 (4 одужали)Нові Березичі – 2 (1 одужала)Залізниця - 1 (одужала)Проходи – 1 (одужала)Дольськ – 1 (одужав)Великий Курінь – 1Любешівська Воля – 1Підкормілля - 1.Наразі очікують результатів аналізів, відібраних у 15 осіб.Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 36 нових випадків захворювання на COVID-19

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