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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус у Любешівському районі: у яких селах вже одужали хворі

Коронавірус у Любешівському районі: у яких селах вже одужали хворі
Упродовж останньої доби у Любешівському районі не зареєстрували жодного випадку захворювання на COVID-19.

За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 9 осіб: 2 – с. Підкормілля, 5 – смт Любешів, 2 – с. Любешівська Воля, - деться на сайті Любешівської РДА.

Зазначається. що 4 хворих госпіталізовані в інфекційне відділення Любешівської лікарні, 5 – знаходяться на амбулаторному лікуванні.

Одужали 4 особи: 2 – смт Любешів, 1- с. Люб’язь, 1 – с. Нові Березичі.

За весь період спостереження станом на 7 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 55 жителів Любешівського району:

Любешів – 17 (13 одужало)

Ветли – 10

Люб’язь - 8 (7 одужали)

Зарудче – 8 (5 одужали)

Деревок – 4 (4 одужали)

Нові Березичі – 2 (1 одужала)

Залізниця - 1 (одужала)

Проходи – 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав)

Великий Курінь – 1

Любешівська Воля – 1

Підкормілля - 1.

Наразі очікують результатів аналізів, відібраних у 15 осіб.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 36 нових випадків захворювання на COVID-19.

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Теги: коронавірус, Любешів, випадки, хвороба
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