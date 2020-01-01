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Як на Волині збирають чорницю та за скільки продають. ВІДЕО

Як на Волині збирають чорницю та за скільки продають. ВІДЕО
На Волині стартував сезон її збору. Область - одна із лідерів, там чорницю збирають тоннами.

Про те, скільки вона коштує цьогоріч і чи без радіації, йдеться в сюжеті ТСН.

На підводах за ягодами з самісінького ранку їдуть цілими родинами. В першу чергу – за свіжим повітря та вітамінами,
а ще – заробити. За сезон, кажуть місцеві, за чорницю можна отримати до десяти тисяч гривень. Щоправда, то робота не з легких. 

Аби назбирати побільше ягід, місцеві користуються спеціальними гребінками. Кажуть, з їхньою допомогою продуктивність праці вдвічі вища.

Нагадаємо, гребінка - заборонене знаряддя для збору ягід. Від того, що підривається коріння, кущ чорниці підсихає, а можливість відновити коріння чорниця за сотні років не навчилась, тому від такого виду збирання і зникають ягідники.

А ось Тетяна Ломакіна ягоди більше полюбляє збирати, як вона каже, по-старому – руками, бо так чорниця менше мнеться та чистіша. За годину, каже, збирає літр.

"Я позавчора набрала стільки, що не могла донести з лісу", - розповідає пані Тетяна. Тож нині до лісу ходить з помічниками: онуками Назаром та Настею.

Як тільки розпочався сезон, у ліс пішли всі. Не сидиться вдома і вісімдесятилітній бабусі Ользі, адже у ягодах, стверджує, її секрет довголіття.

"Старайся силою вставати на ноги й ходити, ото й буде хвороба тікати від тебе", - переконана пані Ольга.

Робота важка, а ціниться дешево, бідкаються селяни. Заготівельники за кілограм ягід хочуть усього 35 гривень, та ще й наполягають, щоб зеленої чорниці не було.

А от при дорозі за літру чорниць просять пів сотні гривень. Продавчині стверджують, що їхня ягода без радіації, бо збирали далеко в лісі. У Волинському лабораторному центрі чорницю перевірили на радіонукліди.

"Зразки, які були доставлені в лабораторію, придатні для споживання і дитячим, і дорослим населенням", - запевнила лікарка з радіаційної гігієни Ольга Гусєва

В області запрацюють цехи, які робитимуть з ягоди компоти та варення. На них вже чекають закордоном.

"Контракти маємо вже заключені на експорт на 300 тисяч євро", - каже директор ДП "Цуманське лісове господарство" Юрій Ребар.

Сезон триватиме до кінця місяця. Чи буде цьогоріч рекордний урожай – поки спрогнозувати важко.

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Теги: чорниця, Волинь, гроші
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