Як на Волині збирають чорницю та за скільки продають. ВІДЕО





Про те, скільки вона коштує цьогоріч і чи без радіації, йдеться в сюжеті



На підводах за ягодами з самісінького ранку їдуть цілими родинами. В першу чергу – за свіжим повітря та вітамінами,

а ще – заробити. За сезон, кажуть місцеві, за чорницю можна отримати до десяти тисяч гривень. Щоправда, то робота не з легких.



Аби назбирати побільше ягід, місцеві користуються спеціальними гребінками. Кажуть, з їхньою допомогою продуктивність праці вдвічі вища.



Нагадаємо, гребінка -



А ось Тетяна Ломакіна ягоди більше полюбляє збирати, як вона каже, по-старому – руками, бо так чорниця менше мнеться та чистіша. За годину, каже, збирає літр.



"Я позавчора набрала стільки, що не могла донести з лісу", - розповідає пані Тетяна. Тож нині до лісу ходить з помічниками: онуками Назаром та Настею.



Як тільки розпочався сезон, у ліс пішли всі. Не сидиться вдома і вісімдесятилітній бабусі Ользі, адже у ягодах, стверджує, її секрет довголіття.



"Старайся силою вставати на ноги й ходити, ото й буде хвороба тікати від тебе", - переконана пані Ольга.



Робота важка, а ціниться дешево, бідкаються селяни. Заготівельники за кілограм ягід хочуть усього 35 гривень, та ще й наполягають, щоб зеленої чорниці не було.



А от при дорозі за літру чорниць просять пів сотні гривень. Продавчині стверджують, що їхня ягода без радіації, бо збирали далеко в лісі. У Волинському лабораторному центрі чорницю перевірили на радіонукліди.



"Зразки, які були доставлені в лабораторію, придатні для споживання і дитячим, і дорослим населенням", - запевнила лікарка з радіаційної гігієни Ольга Гусєва.



В області запрацюють цехи, які робитимуть з ягоди компоти та варення. На них вже чекають закордоном.



"Контракти маємо вже заключені на експорт на 300 тисяч євро", - каже директор ДП "Цуманське лісове господарство" Юрій Ребар.



Сезон триватиме до кінця місяця. Чи буде цьогоріч рекордний урожай – поки спрогнозувати важко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині стартував сезон її збору. Область - одна із лідерів, там чорницю збирають тоннами.Про те, скільки вона коштує цьогоріч і чи без радіації, йдеться в сюжеті ТСН На підводах за ягодами з самісінького ранку їдуть цілими родинами. В першу чергу – за свіжим повітря та вітамінами,а ще – заробити. За сезон, кажуть місцеві, за чорницю можна отримати до десяти тисяч гривень. Щоправда, то робота не з легких.Аби назбирати побільше ягід, місцеві користуються спеціальними гребінками. Кажуть, з їхньою допомогою продуктивність праці вдвічі вища.Нагадаємо, гребінка - заборонене знаряддя для збору ягід. Від того, що підривається коріння, кущ чорниці підсихає, а можливість відновити коріння чорниця за сотні років не навчилась, тому від такого виду збирання і зникають ягідники.А осьягоди більше полюбляє збирати, як вона каже, по-старому – руками, бо так чорниця менше мнеться та чистіша. За годину, каже, збирає літр."Я позавчора набрала стільки, що не могла донести з лісу", - розповідає пані Тетяна. Тож нині до лісу ходить з помічниками: онуками Назаром та Настею.Як тільки розпочався сезон, у ліс пішли всі. Не сидиться вдома і вісімдесятилітній бабусі, адже у ягодах, стверджує, її секрет довголіття."Старайся силою вставати на ноги й ходити, ото й буде хвороба тікати від тебе", - переконана пані Ольга.Робота важка, а ціниться дешево, бідкаються селяни. Заготівельники за кілограм ягід хочуть усього 35 гривень, та ще й наполягають, щоб зеленої чорниці не було.А от при дорозі за літру чорниць просять пів сотні гривень. Продавчині стверджують, що їхня ягода без радіації, бо збирали далеко в лісі. У Волинському лабораторному центрі чорницю перевірили на радіонукліди."Зразки, які були доставлені в лабораторію, придатні для споживання і дитячим, і дорослим населенням", - запевнила лікарка з радіаційної гігієниВ області запрацюють цехи, які робитимуть з ягоди компоти та варення. На них вже чекають закордоном."Контракти маємо вже заключені на експорт на 300 тисяч євро", - каже директор ДП "Цуманське лісове господарство"Сезон триватиме до кінця місяця. Чи буде цьогоріч рекордний урожай – поки спрогнозувати важко.

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