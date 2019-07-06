Купання та смаколики з льодом: як мешканці Луцького зоопарку переживають спеку. ВІДЕО





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Втім, як розповідає директорка закладу Людмила Денисенко, чимало мешканців звіринцю комфортно почуваються у спекотну погоду, бо вона відповідає умовам їх природнього середньовища. Найбільше, за її словами, спеці радіють примати. В цю пору вони активніші та охоче бавляться.



Раціон для тварин змінюють.



“Додалося більше заморожених фруктів, також роблять усілякі смаколики з льодом, заморожують і дають приматам”, – розповіла вона.



Тигри і леви, навпаки, в спекотну погоду їдять не так активно. Свою добову норму м’яса (це 10-12 кг) хижаки не з’їдають. А ось ведмеді, навпаки, їдять вдвічі більше, бо починають активно накопичувати жирові відкладення на зиму.



Більше – у сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники луцького зоопарку створюють такі умови для тварин, аби було комфортно переживати спеку.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.Втім, як розповідає директорка закладу, чимало мешканців звіринцю комфортно почуваються у спекотну погоду, бо вона відповідає умовам їх природнього середньовища. Найбільше, за її словами, спеці радіють примати. В цю пору вони активніші та охоче бавляться.Раціон для тварин змінюють.“Додалося більше заморожених фруктів, також роблять усілякі смаколики з льодом, заморожують і дають приматам”, – розповіла вона.Тигри і леви, навпаки, в спекотну погоду їдять не так активно. Свою добову норму м’яса (це 10-12 кг) хижаки не з’їдають. А ось ведмеді, навпаки, їдять вдвічі більше, бо починають активно накопичувати жирові відкладення на зиму.Більше – у сюжеті.

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