Купання та смаколики з льодом: як мешканці Луцького зоопарку переживають спеку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:05
Працівники луцького зоопарку створюють такі умови для тварин, аби було комфортно переживати спеку.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Втім, як розповідає директорка закладу Людмила Денисенко, чимало мешканців звіринцю комфортно почуваються у спекотну погоду, бо вона відповідає умовам їх природнього середньовища. Найбільше, за її словами, спеці радіють примати. В цю пору вони активніші та охоче бавляться.
Раціон для тварин змінюють.
“Додалося більше заморожених фруктів, також роблять усілякі смаколики з льодом, заморожують і дають приматам”, – розповіла вона.
Тигри і леви, навпаки, в спекотну погоду їдять не так активно. Свою добову норму м’яса (це 10-12 кг) хижаки не з’їдають. А ось ведмеді, навпаки, їдять вдвічі більше, бо починають активно накопичувати жирові відкладення на зиму.
Більше – у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Втім, як розповідає директорка закладу Людмила Денисенко, чимало мешканців звіринцю комфортно почуваються у спекотну погоду, бо вона відповідає умовам їх природнього середньовища. Найбільше, за її словами, спеці радіють примати. В цю пору вони активніші та охоче бавляться.
Раціон для тварин змінюють.
“Додалося більше заморожених фруктів, також роблять усілякі смаколики з льодом, заморожують і дають приматам”, – розповіла вона.
Тигри і леви, навпаки, в спекотну погоду їдять не так активно. Свою добову норму м’яса (це 10-12 кг) хижаки не з’їдають. А ось ведмеді, навпаки, їдять вдвічі більше, бо починають активно накопичувати жирові відкладення на зиму.
Більше – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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