Де на Волині не буде світла 8 липня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. 9:00 - 17:00с. Хворостів, вул.: Південна2. 9:00 - 17:00Школа-інтернат, комунальне підприємство «Троянда» м. Вол.-Вол., вул.: Берегового, Л.Курбаса, Н.Левицького, Філатова, К. Основ’яненка, І.Богуна, Зелена, Б.Хмельницького, Мальчевського, Зимнівська, 46-48.с.Голятин9.00-17.00с.Голятинвул.Лісова1. 9:30-16:30ФОП Костюк(Бортнів) с. Бортнів, вул. Зелена, вул. Інтернаціональна, вул. Садова2 Л-1 від КТП-127,чистка траси 10:00-17:00 с. Риковичі, вул. Л. Українки3 ПЛ-10 кВ Л 55-01 від ЛР-119, ремонт ЛР-70 10:00-16:30 ФОП КостюкФОП ТкачукТзОВ АгроінвестФОП МаксимчукПП МеталпроектФОП ТомашукМлин (Бортнів) с. Бортнів (повністю), с. Янів (повністю), с. Верхнів (повністю),с. Бужанка (повністю)1. ЗТП-278 РУ-0,4 кВ I СШ-0,4 кВ 09:00 – 17:00 Школа, АТС, магазин№ 21, БК, дитячий садок, С/Рада, Церква, кафе, пошта. с. Грудки вул..Шевченка2. ПЛ-0,4 кВ КТП-67 Л-1 09:30 – 17:00 Відсутні с. Волиця вул. Центральна3, ПЛ-0,4 кВ КТП-87 Л-4 09:00- 17:00 Відсутні .с.Мельники МостиськіКіверцівський район1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-450 09:00-17:00с. Муравище – школа, церкваМихайлюк В.В. - торговий кіоскФОП Герасимюк Л.І. - торговий кіоскс.Муравищевул.Шкільна,буд.13-33, 20-44 вул.Робітнича,буд.1-16, вул.Селянська,буд.1-10,вул.Центральна,буд.1-30,2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-285 09:00-17:00ПрАТ"Волиньобленерго" - Олицька дільницясмт. Оликавул. І.Франка,вул. Довженка,3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00с.Словатичівул. Перемогивул. Киричука4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-332 09:00-17:00смт. Олика - амбулаторіясмт. Оликавул. Гончара,вул. Л.Українки, 1-23,29-41,51-57, 6-121. 9:00-17:00Управління освіти ВК Ковельської міської радиФО Ігоніна І.Г.ФОП Андрієнко Л.І.ФОП Яковицький О.М.ФОП Трофімчук А.В.ФОП Солодуха Н.П.Ковельське об'єднане управління Пенсійногофонду УкраїниФО Головчик С.Г.ПП "Аміла-Плюс"ФОП Дудар Л.П.ФО Степанюк С.П.ТзОВ "АМіЛа"ФО Семенюк Н.М.Управління виконавчої дирекції Фондусоціального страхування України у Вол.областіТзОВ "Хліб"ФОП Дідицька М.Я.ФО Рибачок С.Ю.ФОП Гайчук О.П.ФОП Королюк Я.В.ТзОВ "Стиль"Головне територіальне управління юстиції уВолинській областіКП "Лілея"м.Ковель, вул..Незалежності2.ПЛ-0,4кВ від КТП №6239:00-17:00 ФО Ромащук Л.М.Ковельське МТМОГолобська селищна рада с.Вічицьк3. 9:00-17:00ФОП Козел О.О. смт.Люблинець1 ПЛ-0,4кВ Л 3 від КТП-180 9:00 – 17:00 Клуб с.Привітне с. Привітне вул.1 Травня, вул.Центральна і прилеглі2 КТП№53 9:00 – 17:00 с. Холопичі вул.Центральна, вул.Тиха,Поліщука.Вимкнень споживачів не заплановано1. 09:00 – 17:00ТзОВ «КАСІ»,ФАП, поштове відділення с.Струмівка,Магазин «Продукти» с.Струмівка вул. Сільська,56-109, Східна, 34-422. 10:00 – 17:00смт Рокині вул. Шевченка,25-61, 70-106, Норільська, Весела, Мічурина.1. 9:00-17:00м.Любомль вул.Машівська вулЗалізнична пров.Машівський2 ПЛ-0.4.ктп248 9:00-17:00 с.Сильн(будники)3 Ктп330 ктп345 9:00-17:00 С.Світязь4 Ктп240 пл-0.4 9:00-17:00 Школа С.Згорани1 ПЛ-04кВ Л-1 відКТП-20 10:00-17:00 - с.Хоцунь вул.Садова2 РУ-04кВ ЗТП-98 12:00-18:00 МагазиниФОП Зімич Н.В,ФОП ГорщарукЛікарня (Любешівська ЦРЛ) смт.Любешів вул.Технічна, Зої Космодем’янської, Незалежності(частково),1-го Травня1. 10:00-18:00Старі Підцаревичі: Новочарторийське споживче товариство магазин, клуб, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович господарчі будинки, ФАП.с. Нові Підцаревичі: Новочарторийське споживче товариство магазин, школа, Маневицьке управління водного господарства дільницяс. Колодії: Релігійна громада християн віри Євангельської, Новочарторийське споживче товариство магазин, ФАП, школа, Маневицьке управління водного господарства дільниця. с. Старі Підцаревичі, с. Нові Підцаревичі, с. Колодії1. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-7 ТП-14 9:00-18:00 УЖК №1, м-н «Люкс» м.Нововолинськвул. Соборна 13-49Грушевського 20-65Кисіля 14-24І провулок 1-2ІІ провулок 2Толстого 1Лермонтова 1-2Самчука 1Ломоносова 13-151. 10:00 - 16:00с. Кортеліси1 ПЛ-0,4 кВ КТП-18 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ.. с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 9:00-17:00 с.Бортяхівка клуб, ФАП.. с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Тиха, Шкільна.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 9:00-17:00 с.Березолуки овочесховища.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 9:00-17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.8 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня.10 ПЛ-10 кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, адмінприміщення, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна, виробнича база, лікарня, СКЗ, дитячий садок, клуб.с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП, телятник, пилорама, млин.с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.с.Ворончин ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку. с.Доросині (повністю)с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.с.Кияж вул.Набережна, Тиха.с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.11 ПЛ-10 кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю)с.Береськ (повністю)с.Студині (повністю)с.Ворончин (повністю) с.Вічині (повністю)с.Береськ (повністю)с.Студині (повністю)с.Ворончин (повністю)1. 10:00 -16:00с Любохини вул: Пісочна.1. 10:00-16:30ФГ «Новий світанок» - бригада, школа, дит.садок, майстерня, пошта, церква,ФАП, ТРСТ – магазин, ФОП Агафонова, Романюк - магазин, церква, МТС, Київстар с.Ставки2. 10:00-16:30 ФГ «Поліська родина»- адмінприміщення, КЗС, ферма, ФОП Бідзюра Н.Ф. –магазин, Мокрецька с/р – адмінприміщення, клуб, школа, АТС, ВПЗ, ГРП, церква, будинок молитви, СКЗ с.Мокрець