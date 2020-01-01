Де на Волині не буде світла 8 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Хворостів, вул.: Південна
2. 9:00 - 17:00
Школа-інтернат, комунальне підприємство «Троянда» м. Вол.-Вол., вул.: Берегового, Л.Курбаса, Н.Левицького, Філатова, К. Основ’яненка, І.Богуна, Зелена, Б.Хмельницького, Мальчевського, Зимнівська, 46-48.
Горохівський район
1
с.Голятин
9.00-17.00
с.Голятин
вул.Лісова
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
ФОП Костюк
(Бортнів) с. Бортнів, вул. Зелена, вул. Інтернаціональна, вул. Садова
2 Л-1 від КТП-127,
чистка траси 10:00-17:00 с. Риковичі, вул. Л. Українки
3 ПЛ-10 кВ Л 55-01 від ЛР-119, ремонт ЛР-70 10:00-16:30 ФОП Костюк
ФОП Ткачук
ТзОВ Агроінвест
ФОП Максимчук
ПП Металпроект
ФОП Томашук
Млин (Бортнів) с. Бортнів (повністю), с. Янів (повністю), с. Верхнів (повністю),
с. Бужанка (повністю)
Камінь-Каширський район
1. ЗТП-278 РУ-0,4 кВ I СШ-0,4 кВ 09:00 – 17:00 Школа, АТС, магазин№ 21, БК, дитячий садок, С/Рада, Церква, кафе, пошта. с. Грудки вул..Шевченка
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-67 Л-1 09:30 – 17:00 Відсутні с. Волиця вул. Центральна
3, ПЛ-0,4 кВ КТП-87 Л-4 09:00- 17:00 Відсутні .с.Мельники Мостиські
Ківерцівський район
1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-450 09:00-17:00
с. Муравище – школа, церква
Михайлюк В.В. - торговий кіоск
ФОП Герасимюк Л.І. - торговий кіоск
с.Муравище
вул.Шкільна,буд.13-33, 20-44 вул.Робітнича,буд.1-16, вул.Селянська,буд.1-10,
вул.Центральна,буд.1-30,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-285 09:00-17:00
ПрАТ"Волиньобленерго" - Олицька дільниця
смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка,
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00
с.Словатичі
вул. Перемоги
вул. Киричука
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-332 09:00-17:00
смт. Олика - амбулаторія
смт. Олика
вул. Гончара,
вул. Л.Українки, 1-23,29-41,51-57, 6-12
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Управління освіти ВК Ковельської міської ради
ФО Ігоніна І.Г.
ФОП Андрієнко Л.І.
ФОП Яковицький О.М.
ФОП Трофімчук А.В.
ФОП Солодуха Н.П.
Ковельське об'єднане управління Пенсійного
фонду України
ФО Головчик С.Г.
ПП "Аміла-Плюс"
ФОП Дудар Л.П.
ФО Степанюк С.П.
ТзОВ "АМіЛа"
ФО Семенюк Н.М.
Управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України у Вол.області
ТзОВ "Хліб"
ФОП Дідицька М.Я.
ФО Рибачок С.Ю.
ФОП Гайчук О.П.
ФОП Королюк Я.В.
ТзОВ "Стиль"
Головне територіальне управління юстиції у
Волинській області
КП "Лілея"
м.Ковель, вул..Незалежності
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №623
9:00-17:00 ФО Ромащук Л.М.
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Вічицьк
3. 9:00-17:00
ФОП Козел О.О. смт.Люблинець
Локачинський район
1 ПЛ-0,4кВ Л 3 від КТП-180 9:00 – 17:00 Клуб с.Привітне с. Привітне вул.1 Травня, вул.Центральна і прилеглі
2 КТП№53 9:00 – 17:00 с. Холопичі вул.Центральна, вул.Тиха,Поліщука.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
ТзОВ «КАСІ»,
ФАП, поштове відділення с.Струмівка,
Магазин «Продукти» с.Струмівка вул. Сільська,56-109, Східна, 34-42
2. 10:00 – 17:00
смт Рокині вул. Шевченка,25-61, 70-106, Норільська, Весела, Мічурина.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
м.Любомль вул.Машівська вулЗалізнична пров.Машівський
2 ПЛ-0.4.ктп248 9:00-17:00 с.Сильн(будники)
3 Ктп330 ктп345 9:00-17:00 С.Світязь
4 Ктп240 пл-0.4 9:00-17:00 Школа С.Згорани
Любешівський район
1 ПЛ-04кВ Л-1 від
КТП-20 10:00-17:00 - с.Хоцунь вул.Садова
2 РУ-04кВ ЗТП-98 12:00-18:00 Магазини
ФОП Зімич Н.В,
ФОП Горщарук
Лікарня (Любешівська ЦРЛ) смт.Любешів вул.Технічна, Зої Космодем’янської, Незалежності(частково),
1-го Травня
Маневицький район
1. 10:00-18:00
Старі Підцаревичі: Новочарторийське споживче товариство магазин, клуб, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович господарчі будинки, ФАП.
с. Нові Підцаревичі: Новочарторийське споживче товариство магазин, школа, Маневицьке управління водного господарства дільниця
с. Колодії: Релігійна громада християн віри Євангельської, Новочарторийське споживче товариство магазин, ФАП, школа, Маневицьке управління водного господарства дільниця. с. Старі Підцаревичі, с. Нові Підцаревичі, с. Колодії
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-7 ТП-14 9:00-18:00 УЖК №1, м-н «Люкс» м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
Ратнівський район
1. 10:00 - 16:00
с. Кортеліси
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-18 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ.. с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 9:00-17:00 с.Бортяхівка клуб, ФАП.. с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Тиха, Шкільна.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 9:00-17:00 с.Березолуки овочесховища.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 9:00-17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.
9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня.
10 ПЛ-10 кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, адмінприміщення, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна, виробнича база, лікарня, СКЗ, дитячий садок, клуб.
с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП, телятник, пилорама, млин.
с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.
с.Ворончин ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку. с.Доросині (повністю)
с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.
с.Кияж вул.Набережна, Тиха.
с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.
11 ПЛ-10 кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю)
с.Береськ (повністю)
с.Студині (повністю)
с.Ворончин (повністю) с.Вічині (повністю)
с.Береськ (повністю)
с.Студині (повністю)
с.Ворончин (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00 -16:00
с Любохини вул: Пісочна.
Турійський район
1. 10:00-16:30
ФГ «Новий світанок» - бригада, школа, дит.садок, майстерня, пошта, церква,ФАП, ТРСТ – магазин, ФОП Агафонова, Романюк - магазин, церква, МТС, Київстар с.Ставки
2. 10:00-16:30 ФГ «Поліська родина»- адмінприміщення, КЗС, ферма, ФОП Бідзюра Н.Ф. –магазин, Мокрецька с/р – адмінприміщення, клуб, школа, АТС, ВПЗ, ГРП, церква, будинок молитви, СКЗ с.Мокрець
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Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 17:00
с. Хворостів, вул.: Південна
2. 9:00 - 17:00
Школа-інтернат, комунальне підприємство «Троянда» м. Вол.-Вол., вул.: Берегового, Л.Курбаса, Н.Левицького, Філатова, К. Основ’яненка, І.Богуна, Зелена, Б.Хмельницького, Мальчевського, Зимнівська, 46-48.
Горохівський район
1
с.Голятин
9.00-17.00
с.Голятин
вул.Лісова
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
ФОП Костюк
(Бортнів) с. Бортнів, вул. Зелена, вул. Інтернаціональна, вул. Садова
2 Л-1 від КТП-127,
чистка траси 10:00-17:00 с. Риковичі, вул. Л. Українки
3 ПЛ-10 кВ Л 55-01 від ЛР-119, ремонт ЛР-70 10:00-16:30 ФОП Костюк
ФОП Ткачук
ТзОВ Агроінвест
ФОП Максимчук
ПП Металпроект
ФОП Томашук
Млин (Бортнів) с. Бортнів (повністю), с. Янів (повністю), с. Верхнів (повністю),
с. Бужанка (повністю)
Камінь-Каширський район
1. ЗТП-278 РУ-0,4 кВ I СШ-0,4 кВ 09:00 – 17:00 Школа, АТС, магазин№ 21, БК, дитячий садок, С/Рада, Церква, кафе, пошта. с. Грудки вул..Шевченка
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-67 Л-1 09:30 – 17:00 Відсутні с. Волиця вул. Центральна
3, ПЛ-0,4 кВ КТП-87 Л-4 09:00- 17:00 Відсутні .с.Мельники Мостиські
Ківерцівський район
1 ПЛ 0,4 кВ від КТП-450 09:00-17:00
с. Муравище – школа, церква
Михайлюк В.В. - торговий кіоск
ФОП Герасимюк Л.І. - торговий кіоск
с.Муравище
вул.Шкільна,буд.13-33, 20-44 вул.Робітнича,буд.1-16, вул.Селянська,буд.1-10,
вул.Центральна,буд.1-30,
2 ПЛ 0,4 кВ від КТП-285 09:00-17:00
ПрАТ"Волиньобленерго" - Олицька дільниця
смт. Олика
вул. І.Франка,
вул. Довженка,
3 ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-17:00
с.Словатичі
вул. Перемоги
вул. Киричука
4 ПЛ 0,4 кВ від КТП-332 09:00-17:00
смт. Олика - амбулаторія
смт. Олика
вул. Гончара,
вул. Л.Українки, 1-23,29-41,51-57, 6-12
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Управління освіти ВК Ковельської міської ради
ФО Ігоніна І.Г.
ФОП Андрієнко Л.І.
ФОП Яковицький О.М.
ФОП Трофімчук А.В.
ФОП Солодуха Н.П.
Ковельське об'єднане управління Пенсійного
фонду України
ФО Головчик С.Г.
ПП "Аміла-Плюс"
ФОП Дудар Л.П.
ФО Степанюк С.П.
ТзОВ "АМіЛа"
ФО Семенюк Н.М.
Управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України у Вол.області
ТзОВ "Хліб"
ФОП Дідицька М.Я.
ФО Рибачок С.Ю.
ФОП Гайчук О.П.
ФОП Королюк Я.В.
ТзОВ "Стиль"
Головне територіальне управління юстиції у
Волинській області
КП "Лілея"
м.Ковель, вул..Незалежності
2.
ПЛ-0,4кВ від КТП №623
9:00-17:00 ФО Ромащук Л.М.
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Вічицьк
3. 9:00-17:00
ФОП Козел О.О. смт.Люблинець
Локачинський район
1 ПЛ-0,4кВ Л 3 від КТП-180 9:00 – 17:00 Клуб с.Привітне с. Привітне вул.1 Травня, вул.Центральна і прилеглі
2 КТП№53 9:00 – 17:00 с. Холопичі вул.Центральна, вул.Тиха,Поліщука.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 09:00 – 17:00
ТзОВ «КАСІ»,
ФАП, поштове відділення с.Струмівка,
Магазин «Продукти» с.Струмівка вул. Сільська,56-109, Східна, 34-42
2. 10:00 – 17:00
смт Рокині вул. Шевченка,25-61, 70-106, Норільська, Весела, Мічурина.
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
м.Любомль вул.Машівська вулЗалізнична пров.Машівський
2 ПЛ-0.4.ктп248 9:00-17:00 с.Сильн(будники)
3 Ктп330 ктп345 9:00-17:00 С.Світязь
4 Ктп240 пл-0.4 9:00-17:00 Школа С.Згорани
Любешівський район
1 ПЛ-04кВ Л-1 від
КТП-20 10:00-17:00 - с.Хоцунь вул.Садова
2 РУ-04кВ ЗТП-98 12:00-18:00 Магазини
ФОП Зімич Н.В,
ФОП Горщарук
Лікарня (Любешівська ЦРЛ) смт.Любешів вул.Технічна, Зої Космодем’янської, Незалежності(частково),
1-го Травня
Маневицький район
1. 10:00-18:00
Старі Підцаревичі: Новочарторийське споживче товариство магазин, клуб, ФОП Батурко Наталія Сергіївна магазин, молитовний будинок, ФОП Олеш Анатолій Васильович господарчі будинки, ФАП.
с. Нові Підцаревичі: Новочарторийське споживче товариство магазин, школа, Маневицьке управління водного господарства дільниця
с. Колодії: Релігійна громада християн віри Євангельської, Новочарторийське споживче товариство магазин, ФАП, школа, Маневицьке управління водного господарства дільниця. с. Старі Підцаревичі, с. Нові Підцаревичі, с. Колодії
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-7 ТП-14 9:00-18:00 УЖК №1, м-н «Люкс» м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
Ратнівський район
1. 10:00 - 16:00
с. Кортеліси
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-18 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ.. с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку. с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-234 9:00-17:00 с.Бортяхівка клуб, ФАП.. с.Бортяхівка вул.Комсомольська, Тиха, Шкільна.
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-440 9:00-17:00 с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-223 9:00-17:00 с.Березолуки овочесховища.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-303 9:00-17:00 с.Олешковичі ФАП, молитовний дім. с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-291 9:00-17:00 с.Залісці школа, дитячий садок.
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-206 9:00-17:00 с.Ворончин вул.Озерна, Шевченка.
9 ПЛ-0,4 кВ ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбовий корпус, котельня, гуртожиток, їдальня.
10 ПЛ-10 кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині школа, магазини, контора, аптека, адмінприміщення, АТС, поштове відділення, пожежне депо, чайна, виробнича база, лікарня, СКЗ, дитячий садок, клуб.
с.Кияж молитовний будинок, школа, ППМ, кіоск, ФАП, телятник, пилорама, млин.
с.Тристень бригада, ФАП, церква, магазини, контора, клуб, школа.
с.Ворончин ФАП, овочесховище,пилорама, станція зв’язку. с.Доросині (повністю)
с.Ворончин.вул.Шкільна, Шевченка.
с.Кияж вул.Набережна, Тиха.
с.Тристень вул.Шкільна, Воробйова, Озерна, Шевченка.
11 ПЛ-10 кВ Л34-06 9:00-17:00 с.Вічині (повністю)
с.Береськ (повністю)
с.Студині (повністю)
с.Ворончин (повністю) с.Вічині (повністю)
с.Береськ (повністю)
с.Студині (повністю)
с.Ворончин (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00 -16:00
с Любохини вул: Пісочна.
Турійський район
1. 10:00-16:30
ФГ «Новий світанок» - бригада, школа, дит.садок, майстерня, пошта, церква,ФАП, ТРСТ – магазин, ФОП Агафонова, Романюк - магазин, церква, МТС, Київстар с.Ставки
2. 10:00-16:30 ФГ «Поліська родина»- адмінприміщення, КЗС, ферма, ФОП Бідзюра Н.Ф. –магазин, Мокрецька с/р – адмінприміщення, клуб, школа, АТС, ВПЗ, ГРП, церква, будинок молитви, СКЗ с.Мокрець
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