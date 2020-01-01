На Вінниччині австрієць та українка під виглядом модельної агенції облаштували дитячу порностудію. ФОТО





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За словами начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Івана Іщенка, завдяки проведеним слідчим та розшуковим заходам поліція зібрала достатньо доказів протиправних дій двох членів злочинної групи, які близько трьох років займались виготовленням та розповсюдженням продукції порнографічного змісту за участі дітей.



За попередньою інформацією слідства, 35-річний громадянин Австрії та його 22-річна дружина у приватному будинку в Вінницькому районі під виглядом модельного агентства облаштували дитячу студію, де здійснювали фото-, відеозйомку напівоголених малолітніх хлопчиків та дівчат, після чого продавали виготовлені матеріали на закритих сайтах.



В ході розслідування з’ясувалося, що зловмисники без згоди батьків проводили фото-, відеозйомку дітей та викладали на закритих сайтах у віртуальному сховищі та продавали переважно іноземцям за криптовалюту, яку в подальшому конвертували у гривні. За висновком мистецтвознавчої експертизи, проведеної спеціалістами Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, відзняті фото та відеоматеріали мають ознаки дитячої порнографії.



Під час проведення санкціонованих обшуків слідчі вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази. Обшуки за місцем проживання підозрюваних тривають.

Слідчим управлінням обласного главку поліції розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію), за що передбачено до 12 років ув’язнення.



Наразі вирішують питання про оголошення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права застави.



Триває досудове розслідування.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Вінниччині викрили злочинну групу, яка під виглядом дитячої модельної агенції виготовляла та розповсюджувала продукцію порнографічного характеру.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Вінницької області.За словами начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, завдяки проведеним слідчим та розшуковим заходам поліція зібрала достатньо доказів протиправних дій двох членів злочинної групи, які близько трьох років займались виготовленням та розповсюдженням продукції порнографічного змісту за участі дітей.За попередньою інформацією слідства, 35-річний громадянин Австрії та його 22-річна дружина у приватному будинку в Вінницькому районі під виглядом модельного агентства облаштували дитячу студію, де здійснювали фото-, відеозйомку напівоголених малолітніх хлопчиків та дівчат, після чого продавали виготовлені матеріали на закритих сайтах.В ході розслідування з’ясувалося, що зловмисники без згоди батьків проводили фото-, відеозйомку дітей та викладали на закритих сайтах у віртуальному сховищі та продавали переважно іноземцям за криптовалюту, яку в подальшому конвертували у гривні. За висновком мистецтвознавчої експертизи, проведеної спеціалістами Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, відзняті фото та відеоматеріали мають ознаки дитячої порнографії.Під час проведення санкціонованих обшуків слідчі вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші речові докази. Обшуки за місцем проживання підозрюваних тривають.Слідчим управлінням обласного главку поліції розпочато кримінальне провадження за ч.5 ст.301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження предметів порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію), за що передбачено до 12 років ув’язнення.Наразі вирішують питання про оголошення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права застави.Триває досудове розслідування.

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