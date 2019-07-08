Львівська художниця подолала на велосипеді 150 кілометрів, аби скуштувати пончики на Світязі

Тетяна Блізняк вирішила з’їздити на Світязь велосипедом.



Емоціями від мандрівки та смачних волинських пончиків дівчина поділилася у своєму Instagram, передає



«Я генератор шалених ідей, і якщо в минулому пості я розказувала про автостоп в далекому 2013, то в 2020 я придумала їхати на велосипедах на Світязь. І ось, ми вже тут! 150 км – done», - зауважила художниця.



За її словами, за два дні до подорожі вона мріяла і уявляла як їсть славнозвісні пончики на Світязі. Це й надихало Тетяну весь день крутити педалі.



«Я не була тут десь 2 чи 3 роки, дуже переживала щоб не розчарували мене пончики - найсмачніший спогад дитинства. Знаєте як то є, коли з часом менше начинки і смак вже не той, Але ні!!!! Пончики не підвели! Незважаючи на похмуру погоду, це неймовірний ранок! На пірсі з кавою і найсмачнішими пончиками у світі! І начинки багато! У нас з вишнями. Це божественно смачно! Я поки їла перший, вже думала про те що хочу ще й другий. Кароче, падпіщікі, приїжджайте на Світязь їсти пончики. Хто готовий крутити педалі, пишіть в дірект, я з радістю повторю цю авантюру ще раз», – пише Тетяна.



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