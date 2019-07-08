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Львівська художниця подолала на велосипеді 150 кілометрів, аби скуштувати пончики на Світязі

Львівська художниця подолала на велосипеді 150 кілометрів, аби скуштувати пончики на Світязі
Львівська художниця, реставраторка та фотографка Тетяна Блізняк вирішила з’їздити на Світязь велосипедом.

Емоціями від мандрівки та смачних волинських пончиків дівчина поділилася у своєму Instagram, передає Таблоїд Волині.

«Я генератор шалених ідей, і якщо в минулому пості я розказувала про автостоп в далекому 2013, то в 2020 я придумала їхати на велосипедах на Світязь. І ось, ми вже тут! 150 км – done», - зауважила художниця.

За її словами, за два дні до подорожі вона мріяла і уявляла як їсть славнозвісні пончики на Світязі. Це й надихало Тетяну весь день крутити педалі.

«Я не була тут десь 2 чи 3 роки, дуже переживала щоб не розчарували мене пончики - найсмачніший спогад дитинства. Знаєте як то є, коли з часом менше начинки і смак вже не той, Але ні!!!! Пончики не підвели! Незважаючи на похмуру погоду, це неймовірний ранок! На пірсі з кавою і найсмачнішими пончиками у світі! І начинки багато! У нас з вишнями. Це божественно смачно! Я поки їла перший, вже думала про те що хочу ще й другий. Кароче, падпіщікі, приїжджайте на Світязь їсти пончики. Хто готовий крутити педалі, пишіть в дірект, я з радістю повторю цю авантюру ще раз», – пише Тетяна.

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Теги: пончики, Світязь
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