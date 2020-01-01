вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Полтавщині підірвали авто «Укрпошти» та викрали понад 2,5 мільйона гривень

На Полтавщині підірвали авто «Укрпошти» та викрали понад 2,5 мільйона гривень
Поблизу села Тишки Полтавської області невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти" та заволоділи грошима в сумі понад 2,5 мільйона гривень.

Інцидент трапився приблизно о 10-ій годині 7 липня. Унаслідок розбійного нападу двоє осіб, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження, - інформує ГУНП у Полтавській області.

Наразі поліція розшукує особливо небезпечних злочинців. За цим фактом вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (Замах на вбивство) та частини 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10-ти до 15-ти років або довічне позбавлення волі.

Тривають слідчі дії.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укрпошта, авто, гроші, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку пенсіонер уже 20 років зносить у квартиру мотлох. ВІДЕО
Сьогодні, 14:56
На Полтавщині підірвали авто «Укрпошти» та викрали понад 2,5 мільйона гривень
Сьогодні, 14:30
Очільник Луцького відділу поліції отримав посаду у Старовижівській РДА
Сьогодні, 14:16
Як у Луцьку на Івана Купала освячували воду у Стиру. ФОТО
Сьогодні, 14:12
Фонтани у Луцьку тепер можуть вмикати «на замовлення». ЦІНИ
Сьогодні, 14:07
Схожі новини
У волинянина з авто вкрали барсетку з грошима У волинянина з авто вкрали барсетку з грошима
31 березень, 14:01
Українець у Польщі викрав у жінки чималу суму грошей та закопав їх під кущем Українець у Польщі викрав у жінки чималу суму грошей та закопав їх під кущем
23 червень, 13:45
Взяли під варту волинянина, який викрав авто Взяли під варту волинянина, який викрав авто
19 червень, 11:06
Затримали волинянина, який викрав автомобіль Затримали волинянина, який викрав автомобіль
16 червень, 17:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку пенсіонер уже 20 років зносить у квартиру мотлох. ВІДЕО
Сьогодні, 14:56
 0
На Полтавщині підірвали авто «Укрпошти» та викрали понад 2,5 мільйона гривень
Сьогодні, 14:30
 0
Очільник Луцького відділу поліції отримав посаду у Старовижівській РДА
Сьогодні, 14:16
 0
Як у Луцьку на Івана Купала освячували воду у Стиру. ФОТО
Сьогодні, 14:12
 0
Фонтани у Луцьку тепер можуть вмикати «на замовлення». ЦІНИ
Сьогодні, 14:07
 0
Медіа
відео
1/8