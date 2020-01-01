На Полтавщині підірвали авто «Укрпошти» та викрали понад 2,5 мільйона гривень
Сьогодні, 14:30
Поблизу села Тишки Полтавської області невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти" та заволоділи грошима в сумі понад 2,5 мільйона гривень.
Інцидент трапився приблизно о 10-ій годині 7 липня. Унаслідок розбійного нападу двоє осіб, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження, - інформує ГУНП у Полтавській області.
Наразі поліція розшукує особливо небезпечних злочинців. За цим фактом вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (Замах на вбивство) та частини 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10-ти до 15-ти років або довічне позбавлення волі.
Тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився приблизно о 10-ій годині 7 липня. Унаслідок розбійного нападу двоє осіб, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження, - інформує ГУНП у Полтавській області.
Наразі поліція розшукує особливо небезпечних злочинців. За цим фактом вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (Замах на вбивство) та частини 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10-ти до 15-ти років або довічне позбавлення волі.
Тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку пенсіонер уже 20 років зносить у квартиру мотлох. ВІДЕО
Сьогодні, 14:56
На Полтавщині підірвали авто «Укрпошти» та викрали понад 2,5 мільйона гривень
Сьогодні, 14:30
Як у Луцьку на Івана Купала освячували воду у Стиру. ФОТО
Сьогодні, 14:12
Фонтани у Луцьку тепер можуть вмикати «на замовлення». ЦІНИ
Сьогодні, 14:07