На Полтавщині підірвали авто «Укрпошти» та викрали понад 2,5 мільйона гривень

Поблизу села Тишки Полтавської області невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти" та заволоділи грошима в сумі понад 2,5 мільйона гривень.Інцидент трапився приблизно о 10-ій годині 7 липня. Унаслідок розбійного нападу двоє осіб, що перебували в автомобілі, отримали тілесні ушкодження, - інформує ГУНП у Полтавській області.Наразі поліція розшукує особливо небезпечних злочинців. За цим фактом вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками статті 15, частини 2 п. 6 ст. 115 (Замах на вбивство) та частини 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10-ти до 15-ти років або довічне позбавлення волі.Тривають слідчі дії.