У двох районах на Волині – можливі підтоплення обійсть
Сьогодні, 13:50
Волинян попереджають про можливе підтоплення обійсть через підвищення рівня води у водоймах.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, 7-9 липня, при прогнозованому підвищенні рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-5 см, на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця відбуватиметься подальше затоплення.
А на р. Вижiвка в створi поста Стара Вижiвка можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних дiлянок прирiчкових населених пунктiв Ратнiвського i Старовижiвського районів у Волинській області.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
За даними УкрГідрометцентру, 7-9 липня, при прогнозованому підвищенні рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-5 см, на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця відбуватиметься подальше затоплення.
А на р. Вижiвка в створi поста Стара Вижiвка можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних дiлянок прирiчкових населених пунктiв Ратнiвського i Старовижiвського районів у Волинській області.
Фото ілюстративне.
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