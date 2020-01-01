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У двох районах на Волині – можливі підтоплення обійсть

У двох районах на Волині – можливі підтоплення обійсть
Волинян попереджають про можливе підтоплення обійсть через підвищення рівня води у водоймах.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

За даними УкрГідрометцентру, 7-9 липня, при прогнозованому підвищенні рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-5 см, на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця відбуватиметься подальше затоплення.

А на р. Вижiвка в створi поста Стара Вижiвка можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних дiлянок прирiчкових населених пунктiв Ратнiвського i Старовижiвського районів у Волинській області.

Фото ілюстративне.

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Теги: Волинь, підтоплення, рівень води
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