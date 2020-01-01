«ПортCity» подарує 15 000 гривень за найкращу фотозону*
Сьогодні, 17:19
Торгово-розважальний центр «ПортCity» запрошує талановитих декораторів приєднатися до конкурсу фотозон.
"На конкурсі ви зможете не тільки заявити про себе на широку публіку, але і отримаєте можливість виграти 15000 гривень від ТРЦ ПортCity", - зазначають організатори
Щоб прийняти участь в конкурсі фотозон від "ПортCity", необхідно заповнити електронну анкету за посиланням: https://bit.ly/portcityphotozone.
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Реєстрація учасників триватиме до 30 червня 2020 року включно. Кількість учасників обмежена. Приз за найкращу фотозону – 15 000 грн.
⠀
Переможця конкурсу фотозон оберуть підписники Instagram сторінки "ПортCity" (сторінка на період голосування буде закритою для нових підписників).
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"На конкурсі ви зможете не тільки заявити про себе на широку публіку, але і отримаєте можливість виграти 15000 гривень від ТРЦ ПортCity", - зазначають організатори
Щоб прийняти участь в конкурсі фотозон від "ПортCity", необхідно заповнити електронну анкету за посиланням: https://bit.ly/portcityphotozone.
⠀
Реєстрація учасників триватиме до 30 червня 2020 року включно. Кількість учасників обмежена. Приз за найкращу фотозону – 15 000 грн.
⠀
Переможця конкурсу фотозон оберуть підписники Instagram сторінки "ПортCity" (сторінка на період голосування буде закритою для нових підписників).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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