Як у Луцьку на Івана Купала освячували воду у Стиру. ФОТО
Сьогодні, 14:12
В обласному центрі Волині з нагоди Різдва чесного славного пророка, предтечі та хрестителя Господнього Йоана освятили воду з обох берегів річки Стир.
Освячення відбулося з берегів Центрального парку імені Лесі Українки та села Рованці, пишуть "Волинські Новини".
Так, на березі зі сторони Рованців організували невеличку святкову локацію, де звучали українські пісні та готувався куліш. Натомість у парку вже готували традиційну купальську ватру, а жінки сплели вінки з різноманітних польових трав.
Священнослужителі на обох берегах провели святкову службу та освятили воду, привітавши присутніх зі святом.
«Нехай це свято запалює в нас потяг до чистоти. Сьогодні ви купаєтеся, бо хочете бути здоровими, чистими тілом. Так само і дбайте про чистоту своїх звичаїв, душі, помислів і сердечних почувань. Дай Бог, щоб за заступництвом Святого Йоана Предтечі Бог оберігав вас чистими і вільними від всякої пристрасті і гріха. Щоб ми шанували нашу природу, яку Бог дав нам. Дай Боже всім здоров‘я, гарного святкового настрою і Божого благословення», – побажали священники.
Після цього жінки танцювали навколо ватри, співаючи обрядових пісень.
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Освячення відбулося з берегів Центрального парку імені Лесі Українки та села Рованці, пишуть "Волинські Новини".
Так, на березі зі сторони Рованців організували невеличку святкову локацію, де звучали українські пісні та готувався куліш. Натомість у парку вже готували традиційну купальську ватру, а жінки сплели вінки з різноманітних польових трав.
Священнослужителі на обох берегах провели святкову службу та освятили воду, привітавши присутніх зі святом.
«Нехай це свято запалює в нас потяг до чистоти. Сьогодні ви купаєтеся, бо хочете бути здоровими, чистими тілом. Так само і дбайте про чистоту своїх звичаїв, душі, помислів і сердечних почувань. Дай Бог, щоб за заступництвом Святого Йоана Предтечі Бог оберігав вас чистими і вільними від всякої пристрасті і гріха. Щоб ми шанували нашу природу, яку Бог дав нам. Дай Боже всім здоров‘я, гарного святкового настрою і Божого благословення», – побажали священники.
Після цього жінки танцювали навколо ватри, співаючи обрядових пісень.
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