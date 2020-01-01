Як у Луцьку на Івана Купала освячували воду у Стиру. ФОТО





Освячення відбулося з берегів Центрального парку імені Лесі Українки та села Рованці,



Так, на березі зі сторони Рованців організували невеличку святкову локацію, де звучали українські пісні та готувався куліш. Натомість у парку вже готували традиційну купальську ватру, а жінки сплели вінки з різноманітних польових трав.



Священнослужителі на обох берегах провели святкову службу та освятили воду, привітавши присутніх зі святом.



«Нехай це свято запалює в нас потяг до чистоти. Сьогодні ви купаєтеся, бо хочете бути здоровими, чистими тілом. Так само і дбайте про чистоту своїх звичаїв, душі, помислів і сердечних почувань. Дай Бог, щоб за заступництвом Святого Йоана Предтечі Бог оберігав вас чистими і вільними від всякої пристрасті і гріха. Щоб ми шанували нашу природу, яку Бог дав нам. Дай Боже всім здоров‘я, гарного святкового настрою і Божого благословення», – побажали священники.



Після цього жінки танцювали навколо ватри, співаючи обрядових пісень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині з нагоди Різдва чесного славного пророка, предтечі та хрестителя Господнього Йоана освятили воду з обох берегів річки Стир.Освячення відбулося з берегів Центрального парку імені Лесі Українки та села Рованці, пишуть "Волинські Новини".Так, на березі зі сторони Рованців організували невеличку святкову локацію, де звучали українські пісні та готувався куліш. Натомість у парку вже готували традиційну купальську ватру, а жінки сплели вінки з різноманітних польових трав.Священнослужителі на обох берегах провели святкову службу та освятили воду, привітавши присутніх зі святом.«Нехай це свято запалює в нас потяг до чистоти. Сьогодні ви купаєтеся, бо хочете бути здоровими, чистими тілом. Так само і дбайте про чистоту своїх звичаїв, душі, помислів і сердечних почувань. Дай Бог, щоб за заступництвом Святого Йоана Предтечі Бог оберігав вас чистими і вільними від всякої пристрасті і гріха. Щоб ми шанували нашу природу, яку Бог дав нам. Дай Боже всім здоров‘я, гарного святкового настрою і Божого благословення», – побажали священники.Після цього жінки танцювали навколо ватри, співаючи обрядових пісень.

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