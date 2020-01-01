Очільник Луцького відділу поліції отримав посаду у Старовижівській РДА
Сьогодні, 14:16
В.о. начальника Луцького відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області став Валентин Чих став заступником голови Старовижівської РДА.
Про це інформують у пресслужбі РДА.
Нагадаємо, у березні 2020 року він покинув пост начальника камінь-каширської поліції і став виконувачем обов'язків начальника Луцького відділення поліції.
7 липня голова районної державної адміністрації Максим Приймачук зібрав колектив РДА, щоб подякувати його попереднику – Петру Філюку, та офіційно представити нового заступника.
Валентин Чих висловив сподівання на взаємодопомогу та взаємопідтримку з боку колег. Він також подякував голові за виявлену йому довіру, запевнив, що усвідомлює велику відповідальність за роботу та пообіцяв докласти максимум зусиль для розв'язання першочергових проблем життєдіяльності району.
Довідково:
Чих Валентин Іванович - 1971 року народження, громадянин України, ковельчанин. Має вищу освіту, у 2000 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України, спеціальність – «правознавство», здобув кваліфікацію – юрист.
Свою трудову діяльність розпочав у 1992 році інспектор дорожньо-патрульної служби мотовзводу дорожньо-патрульної служби ДАІ Ковельського міськрайвідділу внутрішніх справ Волинської області.
Пізніше працював інспектор дорожньо-патрульної служби групи ДПС відділення ДАІ Ковельського МРВВС, міліціонером-водієм стройового підрозділу міліції Ковельського міськрайвідділу, заступником начальника Ківерцівського районного відділу УМВС України у Волинській області, першим заступником начальника відділу – начальник кримінальної міліції Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області.
З жовтня 2007 по вересень 2011 року - начальник Маневицького районного відділу УМВС України у Волинській області, з квітня 2012 і до моменту призначення - начальник Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.
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Про це інформують у пресслужбі РДА.
Нагадаємо, у березні 2020 року він покинув пост начальника камінь-каширської поліції і став виконувачем обов'язків начальника Луцького відділення поліції.
7 липня голова районної державної адміністрації Максим Приймачук зібрав колектив РДА, щоб подякувати його попереднику – Петру Філюку, та офіційно представити нового заступника.
Валентин Чих висловив сподівання на взаємодопомогу та взаємопідтримку з боку колег. Він також подякував голові за виявлену йому довіру, запевнив, що усвідомлює велику відповідальність за роботу та пообіцяв докласти максимум зусиль для розв'язання першочергових проблем життєдіяльності району.
Довідково:
Чих Валентин Іванович - 1971 року народження, громадянин України, ковельчанин. Має вищу освіту, у 2000 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України, спеціальність – «правознавство», здобув кваліфікацію – юрист.
Свою трудову діяльність розпочав у 1992 році інспектор дорожньо-патрульної служби мотовзводу дорожньо-патрульної служби ДАІ Ковельського міськрайвідділу внутрішніх справ Волинської області.
Пізніше працював інспектор дорожньо-патрульної служби групи ДПС відділення ДАІ Ковельського МРВВС, міліціонером-водієм стройового підрозділу міліції Ковельського міськрайвідділу, заступником начальника Ківерцівського районного відділу УМВС України у Волинській області, першим заступником начальника відділу – начальник кримінальної міліції Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області.
З жовтня 2007 по вересень 2011 року - начальник Маневицького районного відділу УМВС України у Волинській області, з квітня 2012 і до моменту призначення - начальник Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.
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