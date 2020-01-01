Як до Луцька у 1929 році приїздив польський президент. РЕТРОФОТО

Ігнацій Мосьціцький приїздив до Луцька у 1929 році.



З представлених світлин, які розміщені в Національному цифровому архіві Польщі, можна побачити, що відвідав він найбільші храми Луцька, поспілкувався з духовенством, був присутнім на масових урочистих заходах, - пише



З біографії цього польського президента відомо, що був він родом з села Межаново (сучасна територія Білорусі). За освітою був хіміком. Деякий час навчався в Технічному коледжі в Лондоні.



У 1901 році його фірма почала продукувати азотну кислоту методами, які розробив сам Мосьціцький. У 1915—1925 роках керував кафедрою технології великого неорганічного промислу та технічної електрохімії. У 1916 році він організував у Львові Інститут наукових і технічних досліджень під назвою «Мета».



Ігнацій Мосьціцький, до речі, запроектував оригінальний метод переробки нафти. Він був також ректором Львівської політехніки у 1925—1926 навчальних роках.



Саме за його розпорядженням в 1934 році було створено 17 червня табір (як місце позасудового інтернування супротивників керівного режиму) в Березі-Картузькій (сьогодні в Білорусі). Табір відкрили в приміщеннях колишнього картезіанського монастиря.



На світлинах, перебування президента в Луцьку, можемо впізнати сучасний Свято-Троїцький собор, лютеранську кірху, костел Петра і Павла, єврейську синагогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Другої Речі Посполитоїприїздив до Луцька у 1929 році.З представлених світлин, які розміщені в Національному цифровому архіві Польщі, можна побачити, що відвідав він найбільші храми Луцька, поспілкувався з духовенством, був присутнім на масових урочистих заходах, - пише Район.Історія З біографії цього польського президента відомо, що був він родом з села Межаново (сучасна територія Білорусі). За освітою був хіміком. Деякий час навчався в Технічному коледжі в Лондоні.У 1901 році його фірма почала продукувати азотну кислоту методами, які розробив сам Мосьціцький. У 1915—1925 роках керував кафедрою технології великого неорганічного промислу та технічної електрохімії. У 1916 році він організував у Львові Інститут наукових і технічних досліджень під назвою «Мета».Ігнацій Мосьціцький, до речі, запроектував оригінальний метод переробки нафти. Він був також ректором Львівської політехніки у 1925—1926 навчальних роках.Саме за його розпорядженням в 1934 році було створено 17 червня табір (як місце позасудового інтернування супротивників керівного режиму) в Березі-Картузькій (сьогодні в Білорусі). Табір відкрили в приміщеннях колишнього картезіанського монастиря.На світлинах, перебування президента в Луцьку, можемо впізнати сучасний Свято-Троїцький собор, лютеранську кірху, костел Петра і Павла, єврейську синагогу.

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