У Луцьку пенсіонер уже 20 років зносить у квартиру мотлох. ВІДЕО
Сьогодні, 14:56
Жителі будинку на вулиці Станславського 11, що у Луцьку, скаржаться на свого сусіда. 81-річний чоловік 20 років зносить у квартиру будівельне сміття, лахміття та інший непотріб.
Про сусіда Суспільному розповіла жителька будинку Зоряна Кузмич.
Жінка живе на четвертому поверсі будинку. Поверхом нижче – пенсіонер, який збирає сміття та приносить до власної квартири.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Антисанітарія та купа мотлоху: лучанин перетворив свою квартиру на сміттєзвалище. ФОТО
"Два рази вже була пожежа. Пройти з пакетами не можливо. Там все зогнило і черв'яки напевно є. Сусіди, кажуть, що миші теж є", - розповідає жінка.
"До квартири пенсіонера працівники муніципальної варти приходили вже 5 разів", - каже інспектор Богдан Ковальчук.
З його слів, одного разу вдалося поспілкуватися з чоловіком.
"Ми побачили квартиру завалену будівельним сміттям. На власника було накладено протокол - адміністративне правопорушення. Було винесено припис на прибирання та усунення захаращення", - каже муніципал.
Але є сусіди, які захищають пенсіонера. "Він порядний. Він у під'їзді сам своїми руками підключає світло. Лампочки змінює, старається людям зробити добро", - розповідає Генадій Батов.
Луцький адвокат Олег Огородник каже, щоб позбутися сміття сусіди мають звернутися до суду. З його слів, ніхто без рішення суду чи згоди пенсіонера, не має права чіпати його майно.
"Штраф у розмірі від 51 -109 гривень. Чому такі маленькі штрафи? - Бо дана стаття не змінювалася з 1997 року. Він може далі носити, ніхто не має права втрутитися в його власність", - розповів адвокат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про сусіда Суспільному розповіла жителька будинку Зоряна Кузмич.
Жінка живе на четвертому поверсі будинку. Поверхом нижче – пенсіонер, який збирає сміття та приносить до власної квартири.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Антисанітарія та купа мотлоху: лучанин перетворив свою квартиру на сміттєзвалище. ФОТО
"Два рази вже була пожежа. Пройти з пакетами не можливо. Там все зогнило і черв'яки напевно є. Сусіди, кажуть, що миші теж є", - розповідає жінка.
"До квартири пенсіонера працівники муніципальної варти приходили вже 5 разів", - каже інспектор Богдан Ковальчук.
З його слів, одного разу вдалося поспілкуватися з чоловіком.
"Ми побачили квартиру завалену будівельним сміттям. На власника було накладено протокол - адміністративне правопорушення. Було винесено припис на прибирання та усунення захаращення", - каже муніципал.
Але є сусіди, які захищають пенсіонера. "Він порядний. Він у під'їзді сам своїми руками підключає світло. Лампочки змінює, старається людям зробити добро", - розповідає Генадій Батов.
Луцький адвокат Олег Огородник каже, щоб позбутися сміття сусіди мають звернутися до суду. З його слів, ніхто без рішення суду чи згоди пенсіонера, не має права чіпати його майно.
"Штраф у розмірі від 51 -109 гривень. Чому такі маленькі штрафи? - Бо дана стаття не змінювалася з 1997 року. Він може далі носити, ніхто не має права втрутитися в його власність", - розповів адвокат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку пенсіонер уже 20 років зносить у квартиру мотлох. ВІДЕО
Сьогодні, 14:56
Як у Луцьку на Івана Купала освячували воду у Стиру. ФОТО
Сьогодні, 14:12
Фонтани у Луцьку тепер можуть вмикати «на замовлення». ЦІНИ
Сьогодні, 14:07