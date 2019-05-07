У Луцьку пенсіонер уже 20 років зносить у квартиру мотлох. ВІДЕО





Про сусіда Зоряна Кузмич.



Жінка живе на четвертому поверсі будинку. Поверхом нижче – пенсіонер, який збирає сміття та приносить до власної квартири.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Антисанітарія та купа мотлоху: лучанин перетворив свою квартиру на сміттєзвалище. ФОТО



"Два рази вже була пожежа. Пройти з пакетами не можливо. Там все зогнило і черв'яки напевно є. Сусіди, кажуть, що миші теж є", - розповідає жінка.



"До квартири пенсіонера працівники муніципальної варти приходили вже 5 разів", - каже інспектор Богдан Ковальчук.



З його слів, одного разу вдалося поспілкуватися з чоловіком.



"Ми побачили квартиру завалену будівельним сміттям. На власника було накладено протокол - адміністративне правопорушення. Було винесено припис на прибирання та усунення захаращення", - каже муніципал.



Але є сусіди, які захищають пенсіонера. "Він порядний. Він у під'їзді сам своїми руками підключає світло. Лампочки змінює, старається людям зробити добро", - розповідає Генадій Батов.



Луцький адвокат Олег Огородник каже, щоб позбутися сміття сусіди мають звернутися до суду. З його слів, ніхто без рішення суду чи згоди пенсіонера, не має права чіпати його майно.



"Штраф у розмірі від 51 -109 гривень. Чому такі маленькі штрафи? - Бо дана стаття не змінювалася з 1997 року. Він може далі носити, ніхто не має права втрутитися в його власність", - розповів адвокат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі будинку на вулиці Станславського 11, що у Луцьку, скаржаться на свого сусіда. 81-річний чоловік 20 років зносить у квартиру будівельне сміття, лахміття та інший непотріб.Про сусіда Суспільному розповіла жителька будинкуЖінка живе на четвертому поверсі будинку. Поверхом нижче – пенсіонер, який збирає сміття та приносить до власної квартири."Два рази вже була пожежа. Пройти з пакетами не можливо. Там все зогнило і черв'яки напевно є. Сусіди, кажуть, що миші теж є", - розповідає жінка."До квартири пенсіонера працівники муніципальної варти приходили вже 5 разів", - каже інспекторЗ його слів, одного разу вдалося поспілкуватися з чоловіком."Ми побачили квартиру завалену будівельним сміттям. На власника було накладено протокол - адміністративне правопорушення. Було винесено припис на прибирання та усунення захаращення", - каже муніципал.Але є сусіди, які захищають пенсіонера. "Він порядний. Він у під'їзді сам своїми руками підключає світло. Лампочки змінює, старається людям зробити добро", - розповідаєЛуцький адвокат Олег Огородник каже, щоб позбутися сміття сусіди мають звернутися до суду. З його слів, ніхто без рішення суду чи згоди пенсіонера, не має права чіпати його майно."Штраф у розмірі від 51 -109 гривень. Чому такі маленькі штрафи? - Бо дана стаття не змінювалася з 1997 року. Він може далі носити, ніхто не має права втрутитися в його власність", - розповів адвокат.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію