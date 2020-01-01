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Антисанітарія та купа мотлоху: на Ківерцівщині перевірили умови проживання дітей у кризових сім'ях. ФОТО

Антисанітарія та купа мотлоху: на Ківерцівщині перевірили умови проживання дітей у кризових сім'ях. ФОТО
З метою перевірки умов проживання сімей, які опинились у складних життєвих обставинах і перебувають на обліку у Ківерцівській міській раді здійснили виїзд у Сокиричівський старостинський округ.

Під час виїзду відвідали кризові родини, в яких виховуються малолітні діти, в тому числі новонароджені, повідомляють у Ківерцівській міськраді.

За результатами обстеження з’ясували, що деякі батьки мають проблеми залежностей, неналежним чином виконують свої батьківські обов’язки, нехтують санітарно-гігієнічними нормами проживання, що може призвести до проблем зі здоров’ям, вихованням та розвитком дітей.

У ході соціальних відвідувань членам сімей надали ряд консультацій щодо формування навичок відповідального батьківства, ведення здорового способу життя, шляхів подолання конфліктів, вікових особливостей розвитку дітей, ролі сімейного оточення на їх соціалізацію; провели роз’яснювальну роботу щодо необхідності беззаперечно виконувати рекомендації лікарів - педіатрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм проживання. Батьки також були попереджені про правові наслідки безвідповідального батьківства.

Антисанітарія та купа мотлоху: на Ківерцівщині перевірили умови проживання дітей у кризових сім'ях. ФОТО
Антисанітарія та купа мотлоху: на Ківерцівщині перевірили умови проживання дітей у кризових сім'ях. ФОТО
Антисанітарія та купа мотлоху: на Ківерцівщині перевірили умови проживання дітей у кризових сім'ях. ФОТО
Антисанітарія та купа мотлоху: на Ківерцівщині перевірили умови проживання дітей у кризових сім'ях. ФОТО
Антисанітарія та купа мотлоху: на Ківерцівщині перевірили умови проживання дітей у кризових сім'ях. ФОТО
Антисанітарія та купа мотлоху: на Ківерцівщині перевірили умови проживання дітей у кризових сім'ях. ФОТО
Антисанітарія та купа мотлоху: на Ківерцівщині перевірили умови проживання дітей у кризових сім'ях. ФОТО
Антисанітарія та купа мотлоху: на Ківерцівщині перевірили умови проживання дітей у кризових сім'ях. ФОТО


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Теги: Ківерцівська міськрада, перевірка, кризові родини
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