Антисанітарія та купа мотлоху: на Ківерцівщині перевірили умови проживання дітей у кризових сім'ях. ФОТО





Під час виїзду відвідали кризові родини, в яких виховуються малолітні діти, в тому числі новонароджені,



За результатами обстеження з’ясували, що деякі батьки мають проблеми залежностей, неналежним чином виконують свої батьківські обов’язки, нехтують санітарно-гігієнічними нормами проживання, що може призвести до проблем зі здоров’ям, вихованням та розвитком дітей.



У ході соціальних відвідувань членам сімей надали ряд консультацій щодо формування навичок відповідального батьківства, ведення здорового способу життя, шляхів подолання конфліктів, вікових особливостей розвитку дітей, ролі сімейного оточення на їх соціалізацію; провели роз’яснювальну роботу щодо необхідності беззаперечно виконувати рекомендації лікарів - педіатрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм проживання. Батьки також були попереджені про правові наслідки безвідповідального батьківства.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З метою перевірки умов проживання сімей, які опинились у складних життєвих обставинах і перебувають на обліку у Ківерцівській міській раді здійснили виїзд у Сокиричівський старостинський округ.Під час виїзду відвідали кризові родини, в яких виховуються малолітні діти, в тому числі новонароджені, повідомляють у Ківерцівській міськраді.За результатами обстеження з’ясували, що деякі батьки мають проблеми залежностей, неналежним чином виконують свої батьківські обов’язки, нехтують санітарно-гігієнічними нормами проживання, що може призвести до проблем зі здоров’ям, вихованням та розвитком дітей.У ході соціальних відвідувань членам сімей надали ряд консультацій щодо формування навичок відповідального батьківства, ведення здорового способу життя, шляхів подолання конфліктів, вікових особливостей розвитку дітей, ролі сімейного оточення на їх соціалізацію; провели роз’яснювальну роботу щодо необхідності беззаперечно виконувати рекомендації лікарів - педіатрів та дотримання санітарно-гігієнічних норм проживання. Батьки також були попереджені про правові наслідки безвідповідального батьківства.

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