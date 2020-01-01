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Лучанин на балконі багатоповерхівки вирощував марихуану. ФОТО

Лучанин на балконі багатоповерхівки вирощував марихуану. ФОТО
У Луцьку в квартирі 38-річного чоловіка виявили та вилучили марихуану, яку він вирощував на балконі.

Окрім того, правопорушник у помешкані зберігав висушену подрібнену речовину, ззовні схожу на марихуану, та кастет - пише ГУНП у Волинській області.

Усе вилучене поліцейські направлять до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних експертиз.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та за ч.2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Лучанин на балконі багатоповерхівки вирощував марихуану. ФОТО
Лучанин на балконі багатоповерхівки вирощував марихуану. ФОТО
Лучанин на балконі багатоповерхівки вирощував марихуану. ФОТО


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Теги: лучанин, балкон, марихуана
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