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Зеленський призначив суддю у місцевий суд Волині

Зеленський призначив суддю у місцевий суд Волині
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив суддю у Горохівський районний суд.

Відповідний документ глава держави підписав 7 липня, йдеться на сайті Офісу Президента.

Так, на посаду судді Горохівського районного суду призначив Санакоєва Дмитра Тамерлановича.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський призначив суддів у Ківерцівський районний суд та у Луцький міськрайонний суд.

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Теги: Горохівський районний суд, Зеленський, наказ
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