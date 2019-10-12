У липні півтори сотні луцьких родин, де є діти з інвалідністю, отримають продуктові набори. ВІДЕО





Про це розповіла Ліна Галан.



Борошно, цукор, чай, крупи, олія – харчі для набору допомагають купити благодійники, каже керівниця управління Ліна Галан. Їх передають родинам, якими опікується соцслужба.



"Кожній родині кілька хвилин треба приділити уваги. Питаємо про стан здоров’я дітей і моніторимо ситуацію, яка їм ще потрібна допомога", - розповідає начальниця управління.



Світлана Задрейко - одна з тих, хто вже отримав допомогу. Жінка доглядає за сином та мамою, обоє мають інвалідність.



"Мама отримує 2 тисячі пенсії, а син - 3 тисячі. На ці кошти живемо, постійно дитина потребує памперсів, догляду, щоб я була постійно з ним, так само і мама" - розповідає лучанка.



У Луцьку сімей, які потребують опіки, нині на обліку майже три тисячі, відвідують їх двічі на тиждень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У липні продуктові набори отримає півтори сотні родин, де є діти з інвалідністю. Від початку пандемії працівники луцького управління соцслужб для дітей розвезли майже дві тисячі пакунків із харчами.Про це розповіла Суспільному керівниця соцслужбиБорошно, цукор, чай, крупи, олія – харчі для набору допомагають купити благодійники, каже керівниця управління Ліна Галан. Їх передають родинам, якими опікується соцслужба."Кожній родині кілька хвилин треба приділити уваги. Питаємо про стан здоров’я дітей і моніторимо ситуацію, яка їм ще потрібна допомога", - розповідає начальниця управління.- одна з тих, хто вже отримав допомогу. Жінка доглядає за сином та мамою, обоє мають інвалідність."Мама отримує 2 тисячі пенсії, а син - 3 тисячі. На ці кошти живемо, постійно дитина потребує памперсів, догляду, щоб я була постійно з ним, так само і мама" - розповідає лучанка.У Луцьку сімей, які потребують опіки, нині на обліку майже три тисячі, відвідують їх двічі на тиждень.

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