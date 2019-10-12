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У липні півтори сотні луцьких родин, де є діти з інвалідністю, отримають продуктові набори. ВІДЕО

У липні півтори сотні луцьких родин, де є діти з інвалідністю, отримають продуктові набори. ВІДЕО
У липні продуктові набори отримає півтори сотні родин, де є діти з інвалідністю. Від початку пандемії працівники луцького управління соцслужб для дітей розвезли майже дві тисячі пакунків із харчами.

Про це розповіла Суспільному керівниця соцслужби Ліна Галан.

Борошно, цукор, чай, крупи, олія – харчі для набору допомагають купити благодійники, каже керівниця управління Ліна Галан. Їх передають родинам, якими опікується соцслужба.

"Кожній родині кілька хвилин треба приділити уваги. Питаємо про стан здоров’я дітей і моніторимо ситуацію, яка їм ще потрібна допомога", - розповідає начальниця управління.

Світлана Задрейко - одна з тих, хто вже отримав допомогу. Жінка доглядає за сином та мамою, обоє мають інвалідність.

"Мама отримує 2 тисячі пенсії, а син - 3 тисячі. На ці кошти живемо, постійно дитина потребує памперсів, догляду, щоб я була постійно з ним, так само і мама" - розповідає лучанка.

У Луцьку сімей, які потребують опіки, нині на обліку майже три тисячі, відвідують їх двічі на тиждень.


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Теги: луцькі родини, продуктові набори, діти з інвалідністю
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