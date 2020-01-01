На Черкащині перекинувся бензовоз і загорівся: загинув 25-річний водій. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
У Черкаській області на дорозі перевернувся бензовоз.
Аварія трапилась 7 липня на трасі Н-1 Київ-Знам’янка, - пише ДСНС у Черкаській області.
Зазначається, що близько опівночі, водій автомобіля МAN з причепом, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинув автомобіль, що перевозив пальне у цистерні.
Внаслідок події стався розлив пального, яке миттєво спалахнуло.
Під час боротьби з пожежою, рятувальникам вдалось знайти і винести із вогню водія, який отримав важкі опіки всього тіла. Потерпілого терміново госпіталізували до лікарні. Однак врятувати життя 25-річного чоловіка не вдалось, через дві години від отриманих пошкоджень він помер.
Пожежу ліквідували о 01:23. Вогонь повністю знищив автомобіль та причеп з цистерною.
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Аварія трапилась 7 липня на трасі Н-1 Київ-Знам’янка, - пише ДСНС у Черкаській області.
Зазначається, що близько опівночі, водій автомобіля МAN з причепом, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинув автомобіль, що перевозив пальне у цистерні.
Внаслідок події стався розлив пального, яке миттєво спалахнуло.
Під час боротьби з пожежою, рятувальникам вдалось знайти і винести із вогню водія, який отримав важкі опіки всього тіла. Потерпілого терміново госпіталізували до лікарні. Однак врятувати життя 25-річного чоловіка не вдалось, через дві години від отриманих пошкоджень він помер.
Пожежу ліквідували о 01:23. Вогонь повністю знищив автомобіль та причеп з цистерною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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