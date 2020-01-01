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На Черкащині перекинувся бензовоз і загорівся: загинув 25-річний водій. ВІДЕО

На Черкащині перекинувся бензовоз і загорівся: загинув 25-річний водій. ВІДЕО
У Черкаській області на дорозі перевернувся бензовоз.

Аварія трапилась 7 липня на трасі Н-1 Київ-Знам’янка, - пише ДСНС у Черкаській області.

Зазначається, що близько опівночі, водій автомобіля МAN з причепом, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинув автомобіль, що перевозив пальне у цистерні.

Внаслідок події стався розлив пального, яке миттєво спалахнуло.

Під час боротьби з пожежою, рятувальникам вдалось знайти і винести із вогню водія, який отримав важкі опіки всього тіла. Потерпілого терміново госпіталізували до лікарні. Однак врятувати життя 25-річного чоловіка не вдалось, через дві години від отриманих пошкоджень він помер.

Пожежу ліквідували о 01:23. Вогонь повністю знищив автомобіль та причеп з цистерною.



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Теги: вантажівка, цистерна
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