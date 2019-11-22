«Шлюб за добу»: у Нововолинську одружилися поляк та українка. ФОТО





Про це



"Сьогодні 07.07.2020 за пілотним проєктом «Шлюб за добу» зареєстрували шлюб громадянин Республіки Польща Кристіан Подлевскі та громадянка України Ольга Федонюк.



Найщиріші вітання для молодого подружжя", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У "магічну" дату 07.07. у Нововолинську взяли шлюб громадянин Республіки Польща та громадянка України.Про це йдеться на сторінці Нововолинського міського відділу ДРАЦС у facebook."Сьогодні 07.07.2020 за пілотним проєктом «Шлюб за добу» зареєстрували шлюб громадянин Республіки Польщата громадянка УкраїниНайщиріші вітання для молодого подружжя", - йдеться у дописі.

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