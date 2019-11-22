«Шлюб за добу»: у Нововолинську одружилися поляк та українка. ФОТО
Сьогодні, 19:18
У "магічну" дату 07.07. у Нововолинську взяли шлюб громадянин Республіки Польща та громадянка України.
Про це йдеться на сторінці Нововолинського міського відділу ДРАЦС у facebook.
"Сьогодні 07.07.2020 за пілотним проєктом «Шлюб за добу» зареєстрували шлюб громадянин Республіки Польща Кристіан Подлевскі та громадянка України Ольга Федонюк.
Найщиріші вітання для молодого подружжя", - йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці Нововолинського міського відділу ДРАЦС у facebook.
"Сьогодні 07.07.2020 за пілотним проєктом «Шлюб за добу» зареєстрували шлюб громадянин Республіки Польща Кристіан Подлевскі та громадянка України Ольга Федонюк.
Найщиріші вітання для молодого подружжя", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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