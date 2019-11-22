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«Шлюб за добу»: у Нововолинську одружилися поляк та українка. ФОТО

«Шлюб за добу»: у Нововолинську одружилися поляк та українка. ФОТО
У "магічну" дату 07.07. у Нововолинську взяли шлюб громадянин Республіки Польща та громадянка України.

Про це йдеться на сторінці Нововолинського міського відділу ДРАЦС у facebook.

"Сьогодні 07.07.2020 за пілотним проєктом «Шлюб за добу» зареєстрували шлюб громадянин Республіки Польща Кристіан Подлевскі та громадянка України Ольга Федонюк.

Найщиріші вітання для молодого подружжя", - йдеться у дописі.

«Шлюб за добу»: у Нововолинську одружилися поляк та українка. ФОТО
«Шлюб за добу»: у Нововолинську одружилися поляк та українка. ФОТО
«Шлюб за добу»: у Нововолинську одружилися поляк та українка. ФОТО

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Теги: Волинь, поляк, шлюб
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