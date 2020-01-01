Ринки, магазини, салони краси: які порушення карантину зафіксували у Ковелі під час рейду





Про це



Обстежили: закладів ресторанного господарства – 25, об’єктів торгівлі продовольчими товарами – 155, непродовольчими товарами – 90, ринків – 14, салонів краси – 11, офісних приміщень – 5.



Такі заходи спрямовані на недопущення поширення коронавірусної хвороби серед працівників та відвідувачів. Більшість підприємців дотримуються вимог адаптивного карантину. Проте траплялися випадки порушень, а саме: люди працюють без масок, рукавичок; відсутність 5-денного запасу засобів індивідуального захисту; не проводиться контроль термометрії працівників; недостатня кількість дезінфекційних засобів тощо.



У ході перевірок надавались пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Також представники Держпродспоживслужби та поліції складали протоколи про адміністративні правопорушення на підприємців, які не дотримуються санітарних вимог.



Нагадаємо, раніше міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення щодо активізації роботи моніторингових груп для перевірки суб'єктів господарювання на дотримання всіх карантинних заходів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж червня робоча група із працівників виконавчого комітету міської ради, представників Держпродспоживслужби, поліції здійснила 300 перевірок закладів міста Ковель на дотримання санітарних норм у період карантину.Про це повідомляє Ковельська міська рада.Обстежили: закладів ресторанного господарства – 25, об’єктів торгівлі продовольчими товарами – 155, непродовольчими товарами – 90, ринків – 14, салонів краси – 11, офісних приміщень – 5.Такі заходи спрямовані на недопущення поширення коронавірусної хвороби серед працівників та відвідувачів. Більшість підприємців дотримуються вимог адаптивного карантину. Проте траплялися випадки порушень, а саме: люди працюють без масок, рукавичок; відсутність 5-денного запасу засобів індивідуального захисту; не проводиться контроль термометрії працівників; недостатня кількість дезінфекційних засобів тощо.У ході перевірок надавались пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Також представники Держпродспоживслужби та поліції складали протоколи про адміністративні правопорушення на підприємців, які не дотримуються санітарних вимог.Нагадаємо, раніше міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення щодо активізації роботи моніторингових груп для перевірки суб'єктів господарювання на дотримання всіх карантинних заходів.

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