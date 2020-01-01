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Ринки, магазини, салони краси: які порушення карантину зафіксували у Ковелі під час рейду

Ринки, магазини, салони краси: які порушення карантину зафіксували у Ковелі під час рейду
Упродовж червня робоча група із працівників виконавчого комітету міської ради, представників Держпродспоживслужби, поліції здійснила 300 перевірок закладів міста Ковель на дотримання санітарних норм у період карантину.

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

Обстежили: закладів ресторанного господарства – 25, об’єктів торгівлі продовольчими товарами – 155, непродовольчими товарами – 90, ринків – 14, салонів краси – 11, офісних приміщень – 5.

Такі заходи спрямовані на недопущення поширення коронавірусної хвороби серед працівників та відвідувачів. Більшість підприємців дотримуються вимог адаптивного карантину. Проте траплялися випадки порушень, а саме: люди працюють без масок, рукавичок; відсутність 5-денного запасу засобів індивідуального захисту; не проводиться контроль термометрії працівників; недостатня кількість дезінфекційних засобів тощо.

У ході перевірок надавались пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Також представники Держпродспоживслужби та поліції складали протоколи про адміністративні правопорушення на підприємців, які не дотримуються санітарних вимог.

Нагадаємо, раніше міська комісія з питань ТЕБ і НС прийняла рішення щодо активізації роботи моніторингових груп для перевірки суб'єктів господарювання на дотримання всіх карантинних заходів.


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Теги: Ковель, дотримання карантину, рейд
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