Волинянин, який до смерті побив батька, сяде у тюрму на 9 років





Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Увечері 14 серпня 2019 року нетверезий чоловік під час чергового конфлікту до смерті побив рідну людину й заснув поряд із тілом. На місці злочину його і затримали правоохоронці.



Суд визнав волинянина винним в умисному убивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України) й призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.



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