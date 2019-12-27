Волинянин, який до смерті побив батька, сяде у тюрму на 9 років
Сьогодні, 16:50
Прокурори галузевого відділу прокуратури Волинської області підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вбивство батька 36-річним мешканцем села Колона Іваничівського району.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Увечері 14 серпня 2019 року нетверезий чоловік під час чергового конфлікту до смерті побив рідну людину й заснув поряд із тілом. На місці злочину його і затримали правоохоронці.
Суд визнав волинянина винним в умисному убивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України) й призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Увечері 14 серпня 2019 року нетверезий чоловік під час чергового конфлікту до смерті побив рідну людину й заснув поряд із тілом. На місці злочину його і затримали правоохоронці.
Суд визнав волинянина винним в умисному убивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України) й призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі міжнародний марафон проведуть у вересні
Сьогодні, 17:17
Волинянин, який до смерті побив батька, сяде у тюрму на 9 років
Сьогодні, 16:50
Ринки, магазини, салони краси: які порушення карантину зафіксували у Ковелі під час рейду
Сьогодні, 16:36