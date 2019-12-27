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Волинянин, який до смерті побив батька, сяде у тюрму на 9 років

Волинянин, який до смерті побив батька, сяде у тюрму на 9 років
Прокурори галузевого відділу прокуратури Волинської області підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вбивство батька 36-річним мешканцем села Колона Іваничівського району.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Увечері 14 серпня 2019 року нетверезий чоловік під час чергового конфлікту до смерті побив рідну людину й заснув поряд із тілом. На місці злочину його і затримали правоохоронці.

Суд визнав волинянина винним в умисному убивстві (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 115 КК України) й призначив йому покарання у виді 9 років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, тюрма, суд, вбивство
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