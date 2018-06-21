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Арештували лучанина, який побив та пограбував чоловіка у під'їзді будинку

Арештували лучанина, який побив та пограбував чоловіка у під'їзді будинку
29-річному лучанину, який лише у лютому 2020 року звільнився із місць позбавлення волі, повідомили про підозру у вчиненні грабежу.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Нагадаємо, увечері 2 липня 2020 року п’ять разів судимий до цього зловмисник чатував на перехожих у під'їзді будинку на проспекту Соборності у Луцьку. Коли у під’їзд зайшов чоловік – нападник, завдавши удару в руку, відібрав у нього мобільний телефон вартістю 5000 грн та втік.

Невдовзі його затримали правоохоронці.

Затриманому повідомили про підозру у вчинені злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото ілюстративне.

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Теги: лучанин, злодій, суд
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