Арештували лучанина, який побив та пограбував чоловіка у під'їзді будинку





Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.



Нагадаємо,



Невдовзі його затримали правоохоронці.



Затриманому повідомили про підозру у вчинені злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Фото ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-річному лучанину, який лише у лютому 2020 року звільнився із місць позбавлення волі, повідомили про підозру у вчиненні грабежу.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Нагадаємо, увечері 2 липня 2020 року п’ять разів судимий до цього зловмисник чатував на перехожих у під'їзді будинку на проспекту Соборності у Луцьку. Коли у під’їзд зайшов чоловік – нападник, завдавши удару в руку, відібрав у нього мобільний телефон вартістю 5000 грн та втік.Невдовзі його затримали правоохоронці.Затриманому повідомили про підозру у вчинені злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію