Арештували лучанина, який побив та пограбував чоловіка у під'їзді будинку
Сьогодні, 18:43
29-річному лучанину, який лише у лютому 2020 року звільнився із місць позбавлення волі, повідомили про підозру у вчиненні грабежу.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, увечері 2 липня 2020 року п’ять разів судимий до цього зловмисник чатував на перехожих у під'їзді будинку на проспекту Соборності у Луцьку. Коли у під’їзд зайшов чоловік – нападник, завдавши удару в руку, відібрав у нього мобільний телефон вартістю 5000 грн та втік.
Невдовзі його затримали правоохоронці.
Затриманому повідомили про підозру у вчинені злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.
Нагадаємо, увечері 2 липня 2020 року п’ять разів судимий до цього зловмисник чатував на перехожих у під'їзді будинку на проспекту Соборності у Луцьку. Коли у під’їзд зайшов чоловік – нападник, завдавши удару в руку, відібрав у нього мобільний телефон вартістю 5000 грн та втік.
Невдовзі його затримали правоохоронці.
Затриманому повідомили про підозру у вчинені злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Фото ілюстративне.
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