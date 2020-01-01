За дезертирство судили військового з Волині





Про це йдеться у вироку суду від 18 червня, - пише



Зазначається, що обвинувачений, бувши військовослужбовцем Збройних Сил України та проходячи військову службу за контрактом у військовій частині А3892, 27 листопада 2019 року близько 8:00 самовільно залишив розташування військової частини, яка тимчасово знаходилась на полігоні у селі Мала Любаша Костопільського району, та направився за місцем свого фактичного проживання та реєстрації – у село Копачівка Рожищенського району.



Вдома чоловік проводив час на власний розсуд та обов'язки військової служби не виконував, чим вчинив дезертирство.



У судовому засіданні обвинувачений вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав, дав суду показання, що дійсно через особисте розчарування у військовій службі, самовільно залишив місце служби. У вчиненому щиро розкаявся, просив суд суворо не карати та обрати йому покарання не пов'язане з позбавленням волі.



Обвинувачений раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, є учасником бойових дій, за місцем проживання та проходження військової служби характеризується позитивно.



Суд засудив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 408 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на п'ять років. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим терміном в один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили уродженця міста Рожище, який вчинив дезертирство.Про це йдеться у вироку суду від 18 червня, - пише Район.Рожище Зазначається, що обвинувачений, бувши військовослужбовцем Збройних Сил України та проходячи військову службу за контрактом у військовій частині А3892, 27 листопада 2019 року близько 8:00 самовільно залишив розташування військової частини, яка тимчасово знаходилась на полігоні у селі Мала Любаша Костопільського району, та направився за місцем свого фактичного проживання та реєстрації – у село Копачівка Рожищенського району.Вдома чоловік проводив час на власний розсуд та обов'язки військової служби не виконував, чим вчинив дезертирство.У судовому засіданні обвинувачений вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав, дав суду показання, що дійсно через особисте розчарування у військовій службі, самовільно залишив місце служби. У вчиненому щиро розкаявся, просив суд суворо не карати та обрати йому покарання не пов'язане з позбавленням волі.Обвинувачений раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, є учасником бойових дій, за місцем проживання та проходження військової служби характеризується позитивно.Суд засудив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 408 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на п'ять років. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим терміном в один рік.

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