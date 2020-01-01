вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За дезертирство судили військового з Волині

За дезертирство судили військового з Волині
Судили уродженця міста Рожище, який вчинив дезертирство.

Про це йдеться у вироку суду від 18 червня, - пише Район.Рожище.

Зазначається, що обвинувачений, бувши військовослужбовцем Збройних Сил України та проходячи військову службу за контрактом у військовій частині А3892, 27 листопада 2019 року близько 8:00 самовільно залишив розташування військової частини, яка тимчасово знаходилась на полігоні у селі Мала Любаша Костопільського району, та направився за місцем свого фактичного проживання та реєстрації – у село Копачівка Рожищенського району.

Вдома чоловік проводив час на власний розсуд та обов'язки військової служби не виконував, чим вчинив дезертирство.

У судовому засіданні обвинувачений вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні визнав, дав суду показання, що дійсно через особисте розчарування у військовій службі, самовільно залишив місце служби. У вчиненому щиро розкаявся, просив суд суворо не карати та обрати йому покарання не пов'язане з позбавленням волі.

Обвинувачений раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, є учасником бойових дій, за місцем проживання та проходження військової служби характеризується позитивно.

Суд засудив визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 408 Кримінального кодексу України, та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на п'ять років. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України чоловіка звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим терміном в один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, дезертир, Копачівка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Укрзалізниця» почала приймати цифровий студентський квиток із додатку «Дія»
Сьогодні, 18:01
У Польщі в ставку знайшли тіло українця
Сьогодні, 17:45
За дезертирство судили військового з Волині
Сьогодні, 17:34
«ПортCity» подарує 15 000 гривень за найкращу фотозону*
Сьогодні, 17:19
У Ковелі міжнародний марафон проведуть у вересні
Сьогодні, 17:17
Схожі новини
Волинянин, який до смерті побив батька, сяде у тюрму на 9 років Волинянин, який до смерті побив батька, сяде у тюрму на 9 років
Сьогодні, 16:50
На Волині покарали горе-матір, через недогляд якої 6-річна дівчинка отримала опіки На Волині покарали горе-матір, через недогляд якої 6-річна дівчинка отримала опіки
12 червень, 16:53
На Волині п'яний чоловік вдарив жінку молотком по голові, поки та спала На Волині п'яний чоловік вдарив жінку молотком по голові, поки та спала
09 червень, 17:40
Волинянка проникла в будинок і вкрала килими та покривало, аби продати «здобич» за пляшку Волинянка проникла в будинок і вкрала килими та покривало, аби продати «здобич» за пляшку
09 червень, 15:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Укрзалізниця» почала приймати цифровий студентський квиток із додатку «Дія»
Сьогодні, 18:01
 0
У Польщі в ставку знайшли тіло українця
Сьогодні, 17:45
 0
За дезертирство судили військового з Волині
Сьогодні, 17:34
 0
«ПортCity» подарує 15 000 гривень за найкращу фотозону*
Сьогодні, 17:19
 0
У Ковелі міжнародний марафон проведуть у вересні
Сьогодні, 17:17
 0
Медіа
відео
1/8