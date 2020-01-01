У Польщі в ставку знайшли тіло українця
Сьогодні, 17:45
У Польщі в ставку у місцевості Cмігель (Великопольське воєводство) знайшли тіло українця.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на еkoscian.eu, перед цим місцева поліція прийняла заяву про зникнення громадянина України, який проживав у населеному пункті.
Зазначається, що чоловік після зустрічі зі знайомими не повернувся додому. Востаннє його бачили біля ставка в ніч з суботи на неділю, тому в понеділок зранку ( 6 липня, - ред) пошуки розпочалися саме звідти. На місці працювали рятувальники та поліція. Їм вдалося знайти та дістати тіло.
“Виявилося, що це 31-річний українець, якого ми розшукували. Причини і обставини смерті поки що невідомі. Це має встановити слідство” - інформує речник поліції Косцянського повіту.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на еkoscian.eu, перед цим місцева поліція прийняла заяву про зникнення громадянина України, який проживав у населеному пункті.
Зазначається, що чоловік після зустрічі зі знайомими не повернувся додому. Востаннє його бачили біля ставка в ніч з суботи на неділю, тому в понеділок зранку ( 6 липня, - ред) пошуки розпочалися саме звідти. На місці працювали рятувальники та поліція. Їм вдалося знайти та дістати тіло.
“Виявилося, що це 31-річний українець, якого ми розшукували. Причини і обставини смерті поки що невідомі. Це має встановити слідство” - інформує речник поліції Косцянського повіту.
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