вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинському озері затримали браконьєра із сіткою. ФОТО

На волинському озері затримали браконьєра із сіткою. ФОТО
У період з 29 червня по 6 липня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 22 порушення.

Так, склали дев’ять протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та вісім – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення). Оформили п’ять актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 29 заборонених знарядь лову, повідомляє пресслужба рибпатруля у Волинській області.

«У порушників вилучено два кг водних біоресурсів та 9 од. заборонених знарядь лову (сітки). Накладено штрафів на суму 816 грн, решту буде накладено судами, куди скеровано матеріали. Збитки, завдані рибним запасам, склали 1 228 грн», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Для прикладу, 2 липня під час обстеження озера Пулемецьке, що поблизу села Пулемець Шацького району, виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 6 безгосподарських сіток. У знаряддях лову знаходилась риба: карась сріблястий - 8 та лящ – 3, загальною вагою 3 кг. Живу рибу повернули у водойму, чим попередили збитків на 1 143 грн.

5 липня під час спільного рейду рибпатрульних та прикордонників на озері Скорінь поблизу села Дольськ Любешівського району викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям – однією мисиновою сіткою. У сітці браконьєра знаходилася риба: карась звичайний – 3 та лин – 2. Завдав збитків у розмірі 1 228 грн.

На порушника склали адміністративний протокол за ч.4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.

Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо ви помітили порушення - прохання оперативно повідомляти на телефони «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40.

На волинському озері затримали браконьєра із сіткою. ФОТО
На волинському озері затримали браконьєра із сіткою. ФОТО
На волинському озері затримали браконьєра із сіткою. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рибпатруль, Волинь, порушення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Ковельській зіткнулися ВАЗ та Volkswagen
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 липня
Сьогодні, 20:00
На волинському озері затримали браконьєра із сіткою. ФОТО
Сьогодні, 19:40
«Шлюб за добу»: у Нововолинську одружилися поляк та українка. ФОТО
Сьогодні, 19:18
Де на Волині не буде світла 8 липня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
На території заповідного урочища на Волині чоловік незаконно ловив рибу сіткою На території заповідного урочища на Волині чоловік незаконно ловив рибу сіткою
25 червень, 10:30
На волинському озері посеред ночі спіймали двох браконьєрів. ФОТО На волинському озері посеред ночі спіймали двох браконьєрів. ФОТО
18 червень, 19:29
На території двох гідрозаказників на Волині затримали браконьєрів. ФОТО На території двох гідрозаказників на Волині затримали браконьєрів. ФОТО
16 червень, 12:46
Небайдужі волиняни здали браконьєра, який ловив рибу сіткою на Стиру у Жидичині. ФОТО Небайдужі волиняни здали браконьєра, який ловив рибу сіткою на Стиру у Жидичині. ФОТО
19 травень, 20:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як до Луцька у 1929 році приїздив польський президент. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:42
 0
У Луцьку на Ковельській зіткнулися ВАЗ та Volkswagen
Сьогодні, 20:16
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 липня
Сьогодні, 20:00
 0
На волинському озері затримали браконьєра із сіткою. ФОТО
Сьогодні, 19:40
 0
«Шлюб за добу»: у Нововолинську одружилися поляк та українка. ФОТО
Сьогодні, 19:18
 0
Медіа
відео
1/8