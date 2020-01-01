На волинському озері затримали браконьєра із сіткою. ФОТО

У період з 29 червня по 6 липня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 22 порушення.Так, склали дев’ять протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та вісім – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення). Оформили п’ять актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 29 заборонених знарядь лову, повідомляє пресслужба рибпатруля у Волинській області.«У порушників вилучено два кг водних біоресурсів та 9 од. заборонених знарядь лову (сітки). Накладено штрафів на суму 816 грн, решту буде накладено судами, куди скеровано матеріали. Збитки, завдані рибним запасам, склали 1 228 грн», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляДля прикладу, 2 липня під час обстеження озера Пулемецьке, що поблизу села Пулемець Шацького району, виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 6 безгосподарських сіток. У знаряддях лову знаходилась риба: карась сріблястий - 8 та лящ – 3, загальною вагою 3 кг. Живу рибу повернули у водойму, чим попередили збитків на 1 143 грн.5 липня під час спільного рейду рибпатрульних та прикордонників на озері Скорінь поблизу села Дольськ Любешівського району викрили чоловіка, який ловив рибу забороненим знаряддям – однією мисиновою сіткою. У сітці браконьєра знаходилася риба: карась звичайний – 3 та лин – 2. Завдав збитків у розмірі 1 228 грн.На порушника склали адміністративний протокол за ч.4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо ви помітили порушення - прохання оперативно повідомляти на телефони «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40.