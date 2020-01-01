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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 липня
У Волинській області у середу, 8 липня, очікується мінлива хмарність. Без iстотних опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с Температура вночi 8-13°, вдень 16-21°.

Про це йдеться на сторінці Волинського гідрометцентру.

У Луцьку 8 липня прогнозують також мiнливу хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 18-20°


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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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