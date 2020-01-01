Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 8 липня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у середу, 8 липня, очікується мінлива хмарність. Без iстотних опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с Температура вночi 8-13°, вдень 16-21°.
Про це йдеться на сторінці Волинського гідрометцентру.
У Луцьку 8 липня прогнозують також мiнливу хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 18-20°
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Про це йдеться на сторінці Волинського гідрометцентру.
У Луцьку 8 липня прогнозують також мiнливу хмарнiсть. Без iстотних опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 18-20°
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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