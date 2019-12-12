У Луцьку на Ковельській зіткнулися ВАЗ та Volkswagen
Сьогодні, 20:16
На вулиці Ковельській неподалік ПрАТ «Луцьк Фудз» трапилася аварія за участю двох автомобілів.
Про це журналістам Волинь infa повідомили очевидці.
Як відомо, не розминулися автомобілі ВАЗ 2106 і Volkswagen Touran сьогодні 7 липня.
Автомобілі отримали механічні пошкодження. Серед учасників ДТП потерпілих немає. На місці пригоди працювала патрульна поліція.
За словами свідків ДТП, одна з автівок не надала перевагу у русі іншому легковику, внаслідок чого трапилось зіткнення.
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Про це журналістам Волинь infa повідомили очевидці.
Як відомо, не розминулися автомобілі ВАЗ 2106 і Volkswagen Touran сьогодні 7 липня.
Автомобілі отримали механічні пошкодження. Серед учасників ДТП потерпілих немає. На місці пригоди працювала патрульна поліція.
За словами свідків ДТП, одна з автівок не надала перевагу у русі іншому легковику, внаслідок чого трапилось зіткнення.
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