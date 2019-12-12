У Луцьку на Ковельській зіткнулися ВАЗ та Volkswagen





Про це журналістам



Як відомо, не розминулися автомобілі ВАЗ 2106 і Volkswagen Touran сьогодні 7 липня.



Автомобілі отримали механічні пошкодження. Серед учасників ДТП потерпілих немає. На місці пригоди працювала патрульна поліція.



За словами свідків ДТП, одна з автівок не надала перевагу у русі іншому легковику, внаслідок чого трапилось зіткнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Ковельській неподалік ПрАТ «Луцьк Фудз» трапилася аварія за участю двох автомобілів.Про це журналістам Волинь infa повідомили очевидці.Як відомо, не розминулися автомобілі ВАЗ 2106 і Volkswagen Touran сьогодні 7 липня.Автомобілі отримали механічні пошкодження. Серед учасників ДТП потерпілих немає. На місці пригоди працювала патрульна поліція.За словами свідків ДТП, одна з автівок не надала перевагу у русі іншому легковику, внаслідок чого трапилось зіткнення.

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