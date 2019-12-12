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У Луцьку на Ковельській зіткнулися ВАЗ та Volkswagen

У Луцьку на Ковельській зіткнулися ВАЗ та Volkswagen
На вулиці Ковельській неподалік ПрАТ «Луцьк Фудз» трапилася аварія за участю двох автомобілів.

Про це журналістам Волинь infa повідомили очевидці.

Як відомо, не розминулися автомобілі ВАЗ 2106 і Volkswagen Touran сьогодні 7 липня.

Автомобілі отримали механічні пошкодження. Серед учасників ДТП потерпілих немає. На місці пригоди працювала патрульна поліція.

За словами свідків ДТП, одна з автівок не надала перевагу у русі іншому легковику, внаслідок чого трапилось зіткнення.

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Теги: Луцьк, аварія, Ковельська
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