У Луцьку не поділили дорогу бус та легковик. ФОТО
Сьогодні, 21:17
У Луцьку на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
ДТП сталася приблизно о 17:00 год. Дорогу не поділили бус та легковик.
Легковий автомобіль зазнав чималих механічних пошкоджень. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
На місце аварії приїхала патрульна поліція.
Через ДТП на проспекті Перемоги в обох напрямках утворився затор.
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Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.
ДТП сталася приблизно о 17:00 год. Дорогу не поділили бус та легковик.
Легковий автомобіль зазнав чималих механічних пошкоджень. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
На місце аварії приїхала патрульна поліція.
Через ДТП на проспекті Перемоги в обох напрямках утворився затор.
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