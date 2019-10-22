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У Луцьку не поділили дорогу бус та легковик. ФОТО

У Луцьку не поділили дорогу бус та легковик. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.

ДТП сталася приблизно о 17:00 год. Дорогу не поділили бус та легковик.

Легковий автомобіль зазнав чималих механічних пошкоджень. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місце аварії приїхала патрульна поліція.

Через ДТП на проспекті Перемоги в обох напрямках утворився затор.

У Луцьку не поділили дорогу бус та легковик. ФОТО
У Луцьку не поділили дорогу бус та легковик. ФОТО
У Луцьку не поділили дорогу бус та легковик. ФОТО
У Луцьку не поділили дорогу бус та легковик. ФОТО
У Луцьку не поділили дорогу бус та легковик. ФОТО
У Луцьку не поділили дорогу бус та легковик. ФОТО
У Луцьку не поділили дорогу бус та легковик. ФОТО

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Теги: аварія, Перемоги, бус, легковик, поліція
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