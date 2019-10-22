У Луцьку не поділили дорогу бус та легковик. ФОТО





Про це



ДТП сталася приблизно о 17:00 год. Дорогу не поділили бус та легковик.



Легковий автомобіль зазнав чималих механічних пошкоджень. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.



На місце аварії приїхала патрульна поліція.



Через ДТП на проспекті Перемоги в обох напрямках утворився затор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це ІА "Конкурент" повідомили очевидці.ДТП сталася приблизно о 17:00 год. Дорогу не поділили бус та легковик.Легковий автомобіль зазнав чималих механічних пошкоджень. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.На місце аварії приїхала патрульна поліція.Через ДТП на проспекті Перемоги в обох напрямках утворився затор.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію