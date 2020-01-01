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На Волині водій на позашляховику зніс огорожу та ледь не впав в річку. ВІДЕО

На Волині водій на позашляховику зніс огорожу та ледь не впав в річку. ВІДЕО
У Камені-Каширському сталася ДТП.

Автопригода трапилася підвечір у вівторок, 7 липня, в Камені-Каширському на вулиці Ковельській. Про це журналістам Волинь24 повідомили очевидці.

"Водій на автомобілі "Тойота Ленд Крузер Прадо" протаранив та зніс металеву огорожу мосту та ледве не впав у річку Цир. Права подушка безпеки - вистрелила. Кермувальник їхав в авто сам і самостійно вибрався з нього", - коментують ДТП свідки.

На місці події працюють поліцейські.

Деталі - згодом.




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Теги: міст, огорожа, річка, аварія, Камінь-Каширський
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