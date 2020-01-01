На Волині водій на позашляховику зніс огорожу та ледь не впав в річку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:36
У Камені-Каширському сталася ДТП.
Автопригода трапилася підвечір у вівторок, 7 липня, в Камені-Каширському на вулиці Ковельській. Про це журналістам Волинь24 повідомили очевидці.
"Водій на автомобілі "Тойота Ленд Крузер Прадо" протаранив та зніс металеву огорожу мосту та ледве не впав у річку Цир. Права подушка безпеки - вистрелила. Кермувальник їхав в авто сам і самостійно вибрався з нього", - коментують ДТП свідки.
На місці події працюють поліцейські.
Деталі - згодом.
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Автопригода трапилася підвечір у вівторок, 7 липня, в Камені-Каширському на вулиці Ковельській. Про це журналістам Волинь24 повідомили очевидці.
"Водій на автомобілі "Тойота Ленд Крузер Прадо" протаранив та зніс металеву огорожу мосту та ледве не впав у річку Цир. Права подушка безпеки - вистрелила. Кермувальник їхав в авто сам і самостійно вибрався з нього", - коментують ДТП свідки.
На місці події працюють поліцейські.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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