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Сотні українських військових допомагають гасити лісові пожежі на Луганщині. ФОТО

Сотні українських військових допомагають гасити лісові пожежі на Луганщині. ФОТО
Майже 400 військовослужбовців Збройних Сил України та близько 30 одиниць техніки із складу Об’єднаних сил беруть участь в гасінні лісових пожеж на Луганщині.

Про це повідомляють у пресцентрі ООС.

В Луганській області вже другу добу палають ліси. Вогонь перекидається на селища та житлові будинки. Є жертви серед цивільного населення. До гасіння пожежі задіяні потужні резерви. До ліквідації полум’я долучилися і Об’єднані сили.

Так зараз майже 400 військовослужбовців Збройних Сил України та близько 30 одиниць техніки активно допомагають гасити полум’я та ліквідовувати осередки загоряння. Задіяні підрозділи, які знаходяться в резерві та в районах відведення. Також залучені тилові підрозділи та військові пожежні команди.

Окрім цього для надання невідкладної та першої лікарської допомоги задіяно лікарсько-сестринські бригади (на санітарному транспорті).

Для евакуації обпечених хворих працюють більше 15 екіпажів санітарних автомобілів та 8 вертольотів Мі-8.

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Теги: Луганщина, ліс, пожежа, військові, ООС
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