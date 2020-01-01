Сотні українських військових допомагають гасити лісові пожежі на Луганщині. ФОТО





Про це повідомляють у



В Луганській області вже другу добу палають ліси. Вогонь перекидається на селища та житлові будинки. Є жертви серед цивільного населення. До гасіння пожежі задіяні потужні резерви. До ліквідації полум’я долучилися і Об’єднані сили.



Так зараз майже 400 військовослужбовців Збройних Сил України та близько 30 одиниць техніки активно допомагають гасити полум’я та ліквідовувати осередки загоряння. Задіяні підрозділи, які знаходяться в резерві та в районах відведення. Також залучені тилові підрозділи та військові пожежні команди.



Окрім цього для надання невідкладної та першої лікарської допомоги задіяно лікарсько-сестринські бригади (на санітарному транспорті).



Для евакуації обпечених хворих працюють більше 15 екіпажів санітарних автомобілів та 8 вертольотів Мі-8.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже 400 військовослужбовців Збройних Сил України та близько 30 одиниць техніки із складу Об’єднаних сил беруть участь в гасінні лісових пожеж на Луганщині.Про це повідомляють у пресцентрі ООС В Луганській області вже другу добу палають ліси. Вогонь перекидається на селища та житлові будинки. Є жертви серед цивільного населення. До гасіння пожежі задіяні потужні резерви. До ліквідації полум’я долучилися і Об’єднані сили.Так зараз майже 400 військовослужбовців Збройних Сил України та близько 30 одиниць техніки активно допомагають гасити полум’я та ліквідовувати осередки загоряння. Задіяні підрозділи, які знаходяться в резерві та в районах відведення. Також залучені тилові підрозділи та військові пожежні команди.Окрім цього для надання невідкладної та першої лікарської допомоги задіяно лікарсько-сестринські бригади (на санітарному транспорті).Для евакуації обпечених хворих працюють більше 15 екіпажів санітарних автомобілів та 8 вертольотів Мі-8.

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