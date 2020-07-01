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Не встигають чистити: президент Угорщини звернувся до Зеленського через українське сміття у річках

Не встигають чистити: президент Угорщини звернувся до Зеленського через українське сміття у річках
Президент Угорщини Янош Адер звернувся до Володимира Зеленського.

Він закликав вирішити ситуацію із забрудненням Тиси, оскільки її води несуть купи сміття до Угорщини, з яким угорська влада вже не може впоратися, - пише "Європейська правда".

"Розчаровує, що забруднення Тиси відходами не було зменшено, і що воно несе тривалу загрозу крихкій екосистемі річки", - заяв Адер у листі Зеленському.

"Наші машини вже не в змозі впоратися з купами сміття, які надходять у нестримній кількості", - додав Адер, підкресливши, що така ситуація "не гідна європейських стандартів".

Як зазначає угорський президент, основна причина забруднення полягає в тому, що населення скидає свої відходи в заплави річок. Він нагадав Зеленському, що вже привертав увагу до цієї проблеми в минулому році.

Тиса, одна з найголовніших річок у Східній Європі, протікає через Угорщину і Сербію, де впадає в Дунай.

Аналогічний лист щодо забруднення ріки Янош Адер надіслав президенту Румунії Клаусу Йоганнісу.

Звертаючись до обох президентів, Адер зазначив, що угорський уряд неодноразово звертався за допомогою до обох сусідніх країн, але у відповідь послідувало занадто мало істотних дій і ще менше покращення ситуації.

Угорський президент підкреслив, що після нещодавніх повеней велика кількість пластикових пляшок та інших відходів потрапила до Угорщини, що перешкоджає рибальству, туризму і чинить серйозний вплив на дику природу.

Адер попросив обох президентів використати свій вплив, щоб зупинити забруднення рік.

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Теги: річка Тиса, сміття, Угорщина, Зеленський
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