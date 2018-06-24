У місті на Волині випускників вітатимуть онлайн
Сьогодні, 22:26
У 2019-2020 навчальному році повну загальну середню освіту у школах Нововолинська здобували 286 одинадцятикласників, із них 38 отримають золоті медалі, 8 – срібні.
Про це інформуюь на сайті Нововолинської міської ради.
"У зв’язку з карантином, а наша область належить до числа тих, де він через високу захворюваність, не пом’якшується, святкових лінійок не буде. На центральній площі міста не лунатиме веселий гамір юнаків та дівчат, не буде урочистого вручення атестатів про середню освіту, випускники не танцюватимуть останнього шкільного вальсу й не обіймуть на прощання улюблених вчителів… Такими є реалії сьогодення. Але треба вірити, що пандемія відступить.
Аби розрадити та додати випускникам 2020-го року святкового настрою, міський голова Віктор Сапожніков разом із освітянами Нововолинська об’єдналися та готують для них святкове привітання у режимі он-лайн", - йдеться в повідомленні.
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Про це інформуюь на сайті Нововолинської міської ради.
"У зв’язку з карантином, а наша область належить до числа тих, де він через високу захворюваність, не пом’якшується, святкових лінійок не буде. На центральній площі міста не лунатиме веселий гамір юнаків та дівчат, не буде урочистого вручення атестатів про середню освіту, випускники не танцюватимуть останнього шкільного вальсу й не обіймуть на прощання улюблених вчителів… Такими є реалії сьогодення. Але треба вірити, що пандемія відступить.
Аби розрадити та додати випускникам 2020-го року святкового настрою, міський голова Віктор Сапожніков разом із освітянами Нововолинська об’єдналися та готують для них святкове привітання у режимі он-лайн", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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