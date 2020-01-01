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Команда Нацбанку заявила про цькування, шантаж та політичний тиск

Команда Нацбанку заявила про цькування, шантаж та політичний тиск
Команда Національного банку звернулась до українського суспільства і поскаржилась на політичний тиск з боку окремих народних депутатів

Про це йдеться у заяві НБУ, опублікованій на сторінці у Facebook.

Працівники центробанку різних щаблів та спеціалізацій — від директорів департаментів до менеджерів та спеціалістів — звернулися до громадськості, експертної та бізнес-спільноти, медіа, вищих органів влади та міжнародних організацій із заявою:

"Ми вимагаємо припинити політичний тиск на НБУ. Не на словах, а діями. Ми очікуємо реакції на неетичну поведінку деяких народних депутатів, які прийшли у ВР захищати інтереси не народу України, а окремих олігархів. Депутатів, які систематично спотворюють та дискредитують нашу роботу".

В НБУ заявили, що мета таких нардепів — припинити співпрацю України з міжнародними партнерами.

Нацбанк закликав дати їм змогу виконувати свою роботу у середовищі моралі, гідності та професійної дискусії.

Команда Нацбанку заявила про цькування, шантаж та політичний тиск

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Теги: Нацбанк, політичний тиск, заява
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