вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку муніципали знесуть деякі кіоски. АДРЕСИ

У Луцьку муніципали знесуть деякі кіоски. АДРЕСИ
З метою впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, інспектори департаменту муніципальної варти перевірили розміщення тимчасових споруд на території міста Луцька відповідно до комплексних схем та виявлили ряд комерційних об’єктів розміщення яких суперечить цим схемам.

Про це інформує пресслужба департаменту.

Такі тимчасові споруди було виявлено на проспекті Відродження, 18; бульварі Дружби Народів; 2, вулиці Івана Огієнка, 4; вулиці Кравчука, 18; на перехресті вулиці Ковельська та вулиці Братковського; на вулиці Конякіна, 39 (біля АС №1).

У Луцьку муніципали знесуть деякі кіоски. АДРЕСИ
У Луцьку муніципали знесуть деякі кіоски. АДРЕСИ

На власників об’єктів складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП та п.п. 2.5.5.1.13 Правил благоустрою м. Луцька, а незаконно встановлені споруди були включені до проєкту рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, як такі що підлягають примусовому демонтажу.

У Луцьку муніципали знесуть деякі кіоски. АДРЕСИ
У Луцьку муніципали знесуть деякі кіоски. АДРЕСИ

Інспекторами відділу демонтажів та евакуації буде продовжено роботу щодо виявлення тимчасових споруд, розміщення яких суперечить комплексним схемам та які встановлені без відповідних на це правовстановлюючих документів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: муніципали, кіоск, демонтаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
8 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сотні українських військових допомагають гасити лісові пожежі на Луганщині. ФОТО
07 липень, 23:38
У Луцьку муніципали знесуть деякі кіоски. АДРЕСИ
07 липень, 22:50
У місті на Волині випускників вітатимуть онлайн
07 липень, 22:26
Бойовики на Донбасі поранили чотирьох українських військових
07 липень, 21:58
Схожі новини
У Луцьку демонтували незаконні конструкції. ФОТО У Луцьку демонтували незаконні конструкції. ФОТО
06 жовтень, 2019, 22:16
Луцькі муніципали знесли кіоск, встановлений без дозволу. ФОТО Луцькі муніципали знесли кіоск, встановлений без дозволу. ФОТО
28 липень, 2019, 01:45
Муніципали демонтували кіоски на двох луцьких вулицях Муніципали демонтували кіоски на двох луцьких вулицях
14 листопад, 2016, 16:23
Луцькі муніципали провели демонтаж «на біс» Луцькі муніципали провели демонтаж «на біс»
11 листопад, 2016, 12:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
8 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Сотні українських військових допомагають гасити лісові пожежі на Луганщині. ФОТО
07 липень, 23:38
 0
У Луцьку муніципали знесуть деякі кіоски. АДРЕСИ
07 липень, 22:50
 0
У місті на Волині випускників вітатимуть онлайн
07 липень, 22:26
 0
Бойовики на Донбасі поранили чотирьох українських військових
07 липень, 21:58
 0
Медіа
відео
1/8