У Луцьку муніципали знесуть деякі кіоски. АДРЕСИ





Про це інформує



Такі тимчасові споруди було виявлено на проспекті Відродження, 18; бульварі Дружби Народів; 2, вулиці Івана Огієнка, 4; вулиці Кравчука, 18; на перехресті вулиці Ковельська та вулиці Братковського; на вулиці Конякіна, 39 (біля АС №1).





На власників об’єктів складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП та п.п. 2.5.5.1.13 Правил благоустрою м. Луцька, а незаконно встановлені споруди були включені до проєкту рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, як такі що підлягають примусовому демонтажу.





Інспекторами відділу демонтажів та евакуації буде продовжено роботу щодо виявлення тимчасових споруд, розміщення яких суперечить комплексним схемам та які встановлені без відповідних на це правовстановлюючих документів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З метою впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, інспектори департаменту муніципальної варти перевірили розміщення тимчасових споруд на території міста Луцька відповідно до комплексних схем та виявлили ряд комерційних об’єктів розміщення яких суперечить цим схемам.Про це інформує пресслужба департаменту.Такі тимчасові споруди було виявлено на проспекті Відродження, 18; бульварі Дружби Народів; 2, вулиці Івана Огієнка, 4; вулиці Кравчука, 18; на перехресті вулиці Ковельська та вулиці Братковського; на вулиці Конякіна, 39 (біля АС №1).На власників об’єктів складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП та п.п. 2.5.5.1.13 Правил благоустрою м. Луцька, а незаконно встановлені споруди були включені до проєкту рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, як такі що підлягають примусовому демонтажу.Інспекторами відділу демонтажів та евакуації буде продовжено роботу щодо виявлення тимчасових споруд, розміщення яких суперечить комплексним схемам та які встановлені без відповідних на це правовстановлюючих документів.

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