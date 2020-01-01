Показали, як в умовах карантину працюють луцькі дитсадки. ВІДЕО
Сьогодні, 08:17
Луцькі садки № 36 та 37, у яких зафіксували випадки коронавірусу, мають намір відкрити наприкінці тижня, розповіла Суспільному начальниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко.
Зі слів Зіновії Лещенко, станом на 6 липня працівники дошкільних закладів здорові.
"Окремі лікувалися вдома, хвороба протікала у легкій формі. У двох інших, які були госпіталізовані хвороба була у легкій формі, люди виписані, інших захворівших немає", - каже начальниця управління освіти.
Нагадаємо, 25 червня коронавірус лабораторно підтвердили у двох працівників луцького дитсадка №37. Також COVID-19 виявили у викладачки музики дитсадка №36. Тоді ці два заклади закрили. Решта працює у звичному режимі.
Нині в садочках Луцька перебуває 2500 дітей. Загалом в обласному центрі працюють 39 ЗДО з 42, - каже Зіновія Лещенко. Один садок не працює в Прилуцькому старостинському окрузі - тут батьки не виявили бажання віддавати дітей у групи.
Кореспонденти Суспільного побували у дитсадку №27 і дізналися, як там дотримуються правил карантину та чи є недужі на коронавірус серед персоналу та вихованців.
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Зі слів Зіновії Лещенко, станом на 6 липня працівники дошкільних закладів здорові.
"Окремі лікувалися вдома, хвороба протікала у легкій формі. У двох інших, які були госпіталізовані хвороба була у легкій формі, люди виписані, інших захворівших немає", - каже начальниця управління освіти.
Нагадаємо, 25 червня коронавірус лабораторно підтвердили у двох працівників луцького дитсадка №37. Також COVID-19 виявили у викладачки музики дитсадка №36. Тоді ці два заклади закрили. Решта працює у звичному режимі.
Нині в садочках Луцька перебуває 2500 дітей. Загалом в обласному центрі працюють 39 ЗДО з 42, - каже Зіновія Лещенко. Один садок не працює в Прилуцькому старостинському окрузі - тут батьки не виявили бажання віддавати дітей у групи.
Кореспонденти Суспільного побували у дитсадку №27 і дізналися, як там дотримуються правил карантину та чи є недужі на коронавірус серед персоналу та вихованців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Якого тижня. Так і осінь настане з Вашим відриттям.
Ситуація з садком №36 - у працівниці будучи у відпустці, зафіксували коронавірус, продовжуючи відпустку пішла на самоізолацію. Цей період не зафіксували жодного захворювання діток чи працівників. В останній день самоізоляції наша міська зРада закриває садок на карантин. Все для діток і батьків. Голосуйте за Палицю, Укроп Поліщуків і Недокрадів або "дякуйте" тій "яжмать" якій все не так.
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