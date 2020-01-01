Показали, як в умовах карантину працюють луцькі дитсадки. ВІДЕО

Зіновія Лещенко.



Зі слів Зіновії Лещенко, станом на 6 липня працівники дошкільних закладів здорові.



"Окремі лікувалися вдома, хвороба протікала у легкій формі. У двох інших, які були госпіталізовані хвороба була у легкій формі, люди виписані, інших захворівших немає", - каже начальниця управління освіти.



Нагадаємо, 25 червня коронавірус лабораторно підтвердили у двох працівників луцького дитсадка №37. Також COVID-19



Нині в садочках Луцька перебуває 2500 дітей. Загалом в обласному центрі працюють 39 ЗДО з 42, - каже Зіновія Лещенко. Один садок не працює в Прилуцькому старостинському окрузі - тут батьки не виявили бажання віддавати дітей у групи.



Кореспонденти Суспільного побували у дитсадку №27 і дізналися, як там дотримуються правил карантину та чи є недужі на коронавірус серед персоналу та вихованців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі садки № 36 та 37, у яких зафіксували випадки коронавірусу, мають намір відкрити наприкінці тижня, розповіла Суспільному начальниця управління освіти міської радиЗі слів Зіновії Лещенко, станом на 6 липня працівники дошкільних закладів здорові."Окремі лікувалися вдома, хвороба протікала у легкій формі. У двох інших, які були госпіталізовані хвороба була у легкій формі, люди виписані, інших захворівших немає", - каже начальниця управління освіти.Нагадаємо, 25 червня коронавірус лабораторно підтвердили у двох працівників луцького дитсадка №37. Також COVID-19 виявили у викладачки музики дитсадка №36 . Тоді ці два заклади закрили . Решта працює у звичному режимі.Нині в садочках Луцька перебуває 2500 дітей. Загалом в обласному центрі працюють 39 ЗДО з 42, - каже Зіновія Лещенко. Один садок не працює в Прилуцькому старостинському окрузі - тут батьки не виявили бажання віддавати дітей у групи.Кореспонденти Суспільного побували у дитсадку №27 і дізналися, як там дотримуються правил карантину та чи є недужі на коронавірус серед персоналу та вихованців.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію