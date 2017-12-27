вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині сім'ї медичних працівників отримають службове житло

У місті на Волині сім'ї медичних працівників отримають службове житло
Відбулося чергове засідання громадської комісії з житлових питань, яке провів перший заступник міського голови Михайло Гетьман.

Повідомляють на офіційному сайті Ковельської міської ради.

Начальник відділу обліку, розподілу та приватизації житла Ніна Іваненко ознайомила присутніх з клопотанням Ковельського МТМО про видачу ордерів на службове житло медичним працівникам.

Рішеннями міської ради було дано згоду на зміну цільового призначення нежитлових приміщень колишнього шкірно-венерологічного диспансеру, що по вул.Міцкевича, 64. Шляхом реконструкції вони переобладнані під житлові помешкання.

Комісія з розгляду питань про розподіл службового житла МТМО прийняла відповідні протокольні рішення про включення восьми квартир до числа службових, закріплення їх за медоб'єднанням та про видачу ордерів двом сім'ям медичних працівників на однокімнатні квартири, трьом - на двокімнатні, семи - на житлові кімнати.

Проєкти рішень будуть розглянуті виконавчим комітетом на засіданні 9 липня.

Нагадаємо, що Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання спільно з міською владою продовжують сприяти забезпеченню соціальним житлом місцевих медиків. Вперше за десятки років працівники галузі охорони здоров’я міста Ковеля отримали службове житло напередодні нового 2016 року. Це стало можливим завдяки реконструкції приміщення молочної кухні на вулиці Мічуріна, 2, де за кошти міського бюджету та МТМО було переобладнано 8 кімнат для медпрацівників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, житло, медики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині сім'ї медичних працівників отримають службове житло
Сьогодні, 07:13
На Прикарпатті дощ розмив дорожній переїзд – «відрізані» сім сіл
Сьогодні, 06:27
У Луцьку повністю замінять освітлення вулиці Конякіна
Сьогодні, 05:45
Команда Нацбанку заявила про цькування, шантаж та політичний тиск
Сьогодні, 04:28
У селі на Волині парафіяни міняють покрівлю столітнього храму. ФОТО
Сьогодні, 03:21
Схожі новини
У Ковелі медиків забезпечуватимуть житлом У Ковелі медиків забезпечуватимуть житлом
27 грудень, 2017, 10:46
На Волині 18-річна дівчина отримала квартиру від міськради. ФОТО На Волині 18-річна дівчина отримала квартиру від міськради. ФОТО
18 травень, 22:22
18-річна дівчина-сирота з Волині отримає житло 18-річна дівчина-сирота з Волині отримає житло
12 травень, 17:29
У місті на Волині запровадили спеціальні маршрути для доїзду медиків у лікарню У місті на Волині запровадили спеціальні маршрути для доїзду медиків у лікарню
14 квітень, 16:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині сім'ї медичних працівників отримають службове житло
Сьогодні, 07:13
 0
На Прикарпатті дощ розмив дорожній переїзд – «відрізані» сім сіл
Сьогодні, 06:27
 0
У Луцьку повністю замінять освітлення вулиці Конякіна
Сьогодні, 05:45
 0
Команда Нацбанку заявила про цькування, шантаж та політичний тиск
Сьогодні, 04:28
 0
У селі на Волині парафіяни міняють покрівлю столітнього храму. ФОТО
Сьогодні, 03:21
 0
Медіа
відео
1/8