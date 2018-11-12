У Луцьку повністю замінять освітлення вулиці Конякіна





Про це у коментарі власкору Вікторія Гомонець.



Чиновниця відзначила, що минулого року було замінено освітлення вулиці Рівненської. А цього року планується повна заміна ламп на вулиці Конякіна.



«Зараз розглядаються пропозиції по тендеру. Планується замінити лампи на ЛЕД на протяжності всієї вулиці Конякіна і частини прилеглих територій. Також буде відбуватися заміна опор, де це необхідно. Усі роботи мають завершитися до кінця вересня, якщо торги пройдуть вчасно. Загалом сума тендерної пропозиції становить близько 3,5 млн гривень», - повідомила Вікторія Гомонець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо не буде затримок під час тендерних торгів, до кінця вересня поточного року у Луцьку повністю замінять освітлення вулиці Конякіна і частини прилеглих вулиць.Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповіла начальниця Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльностіЧиновниця відзначила, що минулого року було замінено освітлення вулиці Рівненської. А цього року планується повна заміна ламп на вулиці Конякіна.«Зараз розглядаються пропозиції по тендеру. Планується замінити лампи на ЛЕД на протяжності всієї вулиці Конякіна і частини прилеглих територій. Також буде відбуватися заміна опор, де це необхідно. Усі роботи мають завершитися до кінця вересня, якщо торги пройдуть вчасно. Загалом сума тендерної пропозиції становить близько 3,5 млн гривень», - повідомила Вікторія Гомонець.

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