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У Луцьку повністю замінять освітлення вулиці Конякіна

У Луцьку повністю замінять освітлення вулиці Конякіна
Якщо не буде затримок під час тендерних торгів, до кінця вересня поточного року у Луцьку повністю замінять освітлення вулиці Конякіна і частини прилеглих вулиць.

Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповіла начальниця Управління міжнародного співробітництва та проектної діяльності Вікторія Гомонець.

Чиновниця відзначила, що минулого року було замінено освітлення вулиці Рівненської. А цього року планується повна заміна ламп на вулиці Конякіна.

«Зараз розглядаються пропозиції по тендеру. Планується замінити лампи на ЛЕД на протяжності всієї вулиці Конякіна і частини прилеглих територій. Також буде відбуватися заміна опор, де це необхідно. Усі роботи мають завершитися до кінця вересня, якщо торги пройдуть вчасно. Загалом сума тендерної пропозиції становить близько 3,5 млн гривень», - повідомила Вікторія Гомонець.

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Теги: Конякіна, вуличне освітлення, тендер, закупівля
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