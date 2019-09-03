На пасіці Шацького нацпарку викачали перший мед. ФОТО





Робота пасічника на перший погляд може здаватися дуже легкою, але насправді тут, як і в будь-якій іншій професії є безліч тонкощів, пише пресслужба Шацького НПП у



На території парку, посеред лісу, розміщені дві пасіки. Одна з них знаходиться на території Мельниківського лісництва Шацького НПП. Нещодавно тут провели перше в цьому році викачування меду. Пасічник Микола Гінайло розповів, що через холодну весну перший медозбір відбувся на місяць пізніше звичного.



На пасіці утримують сім бджолосімей, кожна з яких нараховує 40-50 тис. бджіл. Догляд за золотими комахами потребує чимало зусиль, праці, затрат.



Пасічник щомісяця оглядає вулики і робить помітки щодо кожного в спеціальному зошиті.



Як влаштований вулик, скільки вильотів на день робить бджола, де та з чого утворюється прополіс (не менш цінний продукт бджільництва, ніж мед) та ще багато інших цікавих фактів про бджільництво може розповісти Микола Гінайло.



У спокої, тиші, серед затишної природної краси завдяки «співпраці» бджіл та людей утворюється лісовий мед, який окрім всього вважається цілющим, бо є екологічно чистим.



Та й самі пасіки надзвичайно корисні для лісу: завдяки бджолам зростає урожай ягід, а дерева менше хворіють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Корисні властивості меду та інших продуктів бджільництва здавна відомі людству. Бджолу вважають найбільш корисною комахою нашої планети, адже саме від неї здебільшого залежить майбутній урожай.Робота пасічника на перший погляд може здаватися дуже легкою, але насправді тут, як і в будь-якій іншій професії є безліч тонкощів, пише пресслужба Шацького НПП у facebook На території парку, посеред лісу, розміщені дві пасіки. Одна з них знаходиться на території Мельниківського лісництва Шацького НПП. Нещодавно тут провели перше в цьому році викачування меду. Пасічникрозповів, що через холодну весну перший медозбір відбувся на місяць пізніше звичного.На пасіці утримують сім бджолосімей, кожна з яких нараховує 40-50 тис. бджіл. Догляд за золотими комахами потребує чимало зусиль, праці, затрат.Пасічник щомісяця оглядає вулики і робить помітки щодо кожного в спеціальному зошиті.Як влаштований вулик, скільки вильотів на день робить бджола, де та з чого утворюється прополіс (не менш цінний продукт бджільництва, ніж мед) та ще багато інших цікавих фактів про бджільництво може розповісти Микола Гінайло.У спокої, тиші, серед затишної природної краси завдяки «співпраці» бджіл та людей утворюється лісовий мед, який окрім всього вважається цілющим, бо є екологічно чистим.Та й самі пасіки надзвичайно корисні для лісу: завдяки бджолам зростає урожай ягід, а дерева менше хворіють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію