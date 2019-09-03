вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На пасіці Шацького нацпарку викачали перший мед. ФОТО

На пасіці Шацького нацпарку викачали перший мед. ФОТО
Корисні властивості меду та інших продуктів бджільництва здавна відомі людству. Бджолу вважають найбільш корисною комахою нашої планети, адже саме від неї здебільшого залежить майбутній урожай.

Робота пасічника на перший погляд може здаватися дуже легкою, але насправді тут, як і в будь-якій іншій професії є безліч тонкощів, пише пресслужба Шацького НПП у facebook.

На території парку, посеред лісу, розміщені дві пасіки. Одна з них знаходиться на території Мельниківського лісництва Шацького НПП. Нещодавно тут провели перше в цьому році викачування меду. Пасічник Микола Гінайло розповів, що через холодну весну перший медозбір відбувся на місяць пізніше звичного.

На пасіці утримують сім бджолосімей, кожна з яких нараховує 40-50 тис. бджіл. Догляд за золотими комахами потребує чимало зусиль, праці, затрат.

Пасічник щомісяця оглядає вулики і робить помітки щодо кожного в спеціальному зошиті.

Як влаштований вулик, скільки вильотів на день робить бджола, де та з чого утворюється прополіс (не менш цінний продукт бджільництва, ніж мед) та ще багато інших цікавих фактів про бджільництво може розповісти Микола Гінайло.

У спокої, тиші, серед затишної природної краси завдяки «співпраці» бджіл та людей утворюється лісовий мед, який окрім всього вважається цілющим, бо є екологічно чистим.

Та й самі пасіки надзвичайно корисні для лісу: завдяки бджолам зростає урожай ягід, а дерева менше хворіють.

На пасіці Шацького нацпарку викачали перший мед. ФОТО
На пасіці Шацького нацпарку викачали перший мед. ФОТО
На пасіці Шацького нацпарку викачали перший мед. ФОТО
На пасіці Шацького нацпарку викачали перший мед. ФОТО
На пасіці Шацького нацпарку викачали перший мед. ФОТО
На пасіці Шацького нацпарку викачали перший мед. ФОТО
На пасіці Шацького нацпарку викачали перший мед. ФОТО
На пасіці Шацького нацпарку викачали перший мед. ФОТО
На пасіці Шацького нацпарку викачали перший мед. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шацький НПП, пасіка, мед
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На пасіці Шацького нацпарку викачали перший мед. ФОТО
Сьогодні, 02:34
Не встигають чистити: президент Угорщини звернувся до Зеленського через українське сміття у річках
Сьогодні, 01:05
Показали, як ремонтують одну з найбільших прибудинкових територій у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 00:23
8 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сотні українських військових допомагають гасити лісові пожежі на Луганщині. ФОТО
07 липень, 23:38
Схожі новини
Волинські пасічники закінчують сезон. ВІДЕО Волинські пасічники закінчують сезон. ВІДЕО
03 вересень, 2019, 03:42
У селі на Волині заявляють про масову загибель бджіл. ВІДЕО У селі на Волині заявляють про масову загибель бджіл. ВІДЕО
17 червень, 2019, 12:26
Лучанин влаштував пасіку на даху багатоповерхівки. ВІДЕО Лучанин влаштував пасіку на даху багатоповерхівки. ВІДЕО
09 травень, 2019, 19:20
Медові запаси волинського лісу. ФОТО Медові запаси волинського лісу. ФОТО
19 серпень, 2016, 10:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На пасіці Шацького нацпарку викачали перший мед. ФОТО
Сьогодні, 02:34
 0
Не встигають чистити: президент Угорщини звернувся до Зеленського через українське сміття у річках
Сьогодні, 01:05
 0
Показали, як ремонтують одну з найбільших прибудинкових територій у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 00:23
 0
8 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Сотні українських військових допомагають гасити лісові пожежі на Луганщині. ФОТО
07 липень, 23:38
 0
Медіа
відео
1/8