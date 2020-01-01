У селі на Волині парафіяни міняють покрівлю столітнього храму. ФОТО





Про це повідомляє кореспондентка



Раніше покрівля була з сірої бляхи, яка протікала і яку останній раз міняли в 90-х роках. Для того, щоб пам’ятка архітектури не руйнувалася та виглядала не гірше інших церков, наважилися на таку грандіозну та затратну роботу. Куполи мають бути золотими, а решта даху – зеленим.





Роботи та збирання пожертв проходять продовж двох з половиною місяців і за цей період уже тішить око головний сяючий купол із новим хрестом на ньому. Майстрів для такої справи було знайти нелегко, вони приїхали аж з Прикарпаття.



Троє чоловіків, які є справжніми професіоналами і працюють на совість, трудяться майже без відпочинку. Їх діяльністю всі дуже задоволені, вдячні жителі постійно підтримують як можуть – добрим словом, смачною їжею та усім необхідним.





Покупкою матеріалів, розрахунком грошей та їх звітністю займаються небайдужі та відповідальні жителі села. Коштів зібрали багато, хоч село маленьке. Роботи ще багато, тому, відповідно, і грошей не вистачає. Відправляли листи у великі фірми Луцька та Горохова з проханням про благодійну допомогу. Зокрема, голова районної ради Тарас Щерблюк особисто від себе зробив чималу пожертву.



У зв’язку із коронавірусом райдержадмістрація відповіла, що не може поки що виділити допомогу.



«Краса храму – це обов'язок всіх прихожан. Кожна святиня – це плід праці наших батьків, матерів, дідусів і бабусь. За добрим станом і красою церкви потрібно постійно слідкувати і підтримувати. У цьому році виникла необхідність у перекритті нашої церкви, так як стара покрівля почала протікати. Село дуже маленьке і самим нам не впоратися із цією проблемою.





За підтримки всіх жителів села, вихідців із нього, прихильників та просто небайдужих людей ми зробимо добру справу – перекриємо наш храм, який 28 серпня 2020 року святкуватиме 120-річчя. Вдячні Богу, що постійно збільшується число жертводавців, які прагнуть допомогти та підтримують нас матеріально. Щиро всім дякуємо за ваші пожертви, нехай Бог сторицею віддасть Вам, Вашим родинам за Вашу небайдужість», – каже екссільська голова Наталія Шанковська та додає реквізити для пожертв.



Свято-Успенська релігійна громада,

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Діана КОСТЮК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Свято-Успенському храму села Скригове 28 серпня 2020 року виповниться 120 років. З нагоди цієї дати мешканці вирішили перекрити святиню.Про це повідомляє кореспондентка Район.Горохів Раніше покрівля була з сірої бляхи, яка протікала і яку останній раз міняли в 90-х роках. Для того, щоб пам’ятка архітектури не руйнувалася та виглядала не гірше інших церков, наважилися на таку грандіозну та затратну роботу. Куполи мають бути золотими, а решта даху – зеленим.Роботи та збирання пожертв проходять продовж двох з половиною місяців і за цей період уже тішить око головний сяючий купол із новим хрестом на ньому. Майстрів для такої справи було знайти нелегко, вони приїхали аж з Прикарпаття.Троє чоловіків, які є справжніми професіоналами і працюють на совість, трудяться майже без відпочинку. Їх діяльністю всі дуже задоволені, вдячні жителі постійно підтримують як можуть – добрим словом, смачною їжею та усім необхідним.Покупкою матеріалів, розрахунком грошей та їх звітністю займаються небайдужі та відповідальні жителі села. Коштів зібрали багато, хоч село маленьке. Роботи ще багато, тому, відповідно, і грошей не вистачає. Відправляли листи у великі фірми Луцька та Горохова з проханням про благодійну допомогу. Зокрема, голова районної радиособисто від себе зробив чималу пожертву.У зв’язку із коронавірусом райдержадмістрація відповіла, що не може поки що виділити допомогу.«Краса храму – це обов'язок всіх прихожан. Кожна святиня – це плід праці наших батьків, матерів, дідусів і бабусь. За добрим станом і красою церкви потрібно постійно слідкувати і підтримувати. У цьому році виникла необхідність у перекритті нашої церкви, так як стара покрівля почала протікати. Село дуже маленьке і самим нам не впоратися із цією проблемою.За підтримки всіх жителів села, вихідців із нього, прихильників та просто небайдужих людей ми зробимо добру справу – перекриємо наш храм, який 28 серпня 2020 року святкуватиме 120-річчя. Вдячні Богу, що постійно збільшується число жертводавців, які прагнуть допомогти та підтримують нас матеріально. Щиро всім дякуємо за ваші пожертви, нехай Бог сторицею віддасть Вам, Вашим родинам за Вашу небайдужість», – каже екссільська головата додає реквізити для пожертв.

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