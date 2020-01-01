На Прикарпатті дощ розмив дорожній переїзд – «відрізані» сім сіл
Сьогодні, 06:27
У Івано-Франківській області через ускладнення погодних умов, спричинених проливними дощами, відсутнє транспортне сполучення до 7 населених пунктів області повністю та 4 - частково.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Так, через підйом рівня води на річці Безулька в селі Яворів Косівського району, сталося руйнування тимчасового переїзду на дорозі місцевого значення, через що на даний час відсутнє транспортне сполучення до села Снідавка Косівського району. У Верховинському районі розмито автомобільну дорогу місцевого значення, в селі Волова частково відсутнє транспортне сполучення та в селі Бережниця - повністю", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють мобільно-оперативні групи Косівського та Верховинського райвідділів Управління ДСНС в області.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Так, через підйом рівня води на річці Безулька в селі Яворів Косівського району, сталося руйнування тимчасового переїзду на дорозі місцевого значення, через що на даний час відсутнє транспортне сполучення до села Снідавка Косівського району. У Верховинському районі розмито автомобільну дорогу місцевого значення, в селі Волова частково відсутнє транспортне сполучення та в селі Бережниця - повністю", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють мобільно-оперативні групи Косівського та Верховинського райвідділів Управління ДСНС в області.
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