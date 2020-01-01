Долар і євро трохи подешевшали: курс валют у Луцьку на 8 липня
Сьогодні, 09:00
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.77, а продаж – 26.92.
Євро при купівлі становить – 30.00, продажу – 30.18.
Курс російського рубля: купівля – 0,34, продаж – 0,35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.65, продаж – 6.72.
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Євро при купівлі становить – 30.00, продажу – 30.18.
Курс російського рубля: купівля – 0,34, продаж – 0,35.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.65, продаж – 6.72.
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