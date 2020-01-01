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На Волині відкачують воду з будинків та дворів після негоди. ФОТО

На Волині відкачують воду з будинків та дворів після негоди. ФОТО
На Волині 7 липня рятувальники відкачували воду з будинків та присадибних ділянок, підтоплених внаслідок негоди минулих днів.

Зокрема, бійці ДСНС м.Камінь-Каширський відкачували воду на вулиці Неродів, Ковельській, Цирській, Меліораторів, Залізничній, Поліській, Пушкіна, Домініканській – всього за одинадцятьма адресами, - інформує ДСНС у Волинській області.

У Любомлі рятувальники відкачали воду з житлового будинку та присадибної ділянки на вулиці Шевченка.

Всього підрозділи служби «101» за добу відкачали понад 3100 м кубічних води.

Також 7 липня звільнили від поваленого дерева проїжджу частину дороги Ковель-Ратне поблизу села Буцинь, а рятувальники із Локач розрізали повелені гілки дерев, що впали на дорогу Луцьк-Володимир-Волинський поблизу села Мовчанів.

На Волині відкачують воду з будинків та дворів після негоди. ФОТО
На Волині відкачують воду з будинків та дворів після негоди. ФОТО
На Волині відкачують воду з будинків та дворів після негоди. ФОТО

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Теги: Волинь, підтоплення, вода, рятувальники
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