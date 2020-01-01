На Волині відкачують воду з будинків та дворів після негоди. ФОТО





Зокрема, бійці ДСНС м.Камінь-Каширський відкачували воду на вулиці Неродів, Ковельській, Цирській, Меліораторів, Залізничній, Поліській, Пушкіна, Домініканській – всього за одинадцятьма адресами, - інформує ДСНС у Волинській області.



У Любомлі рятувальники відкачали воду з житлового будинку та присадибної ділянки на вулиці Шевченка.



Всього підрозділи служби «101» за добу відкачали понад 3100 м кубічних води.



Також 7 липня звільнили від поваленого дерева проїжджу частину дороги Ковель-Ратне поблизу села Буцинь, а рятувальники із Локач розрізали повелені гілки дерев, що впали на дорогу Луцьк-Володимир-Волинський поблизу села Мовчанів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 7 липня рятувальники відкачували воду з будинків та присадибних ділянок, підтоплених внаслідок негоди минулих днів.Зокрема, бійці ДСНС м.Камінь-Каширський відкачували воду на вулиці Неродів, Ковельській, Цирській, Меліораторів, Залізничній, Поліській, Пушкіна, Домініканській – всього за одинадцятьма адресами, - інформує ДСНС у Волинській області.У Любомлі рятувальники відкачали воду з житлового будинку та присадибної ділянки на вулиці Шевченка.Всього підрозділи служби «101» за добу відкачали понад 3100 м кубічних води.Також 7 липня звільнили від поваленого дерева проїжджу частину дороги Ковель-Ратне поблизу села Буцинь, а рятувальники із Локач розрізали повелені гілки дерев, що впали на дорогу Луцьк-Володимир-Волинський поблизу села Мовчанів.

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