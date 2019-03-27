На Рівненщині знайшли тіло зниклого чоловіка: його закопали у кукурудзяному полі

Тіло зниклого жителя Рівненського району виявили закопаним у полі неподалік гаражного кооперативу.Про це повідомляє ГУНП в області.У результаті проведених розшукових заходів і слідчих дій оперативники вийшли на слід зловмисників, причетних до умисного вбивства 79-річного жителя села Бармаки. Його тіло 7 липня біля 17:30 розкопали у кукурудзяному полі неподалік гаражного кооперативу на вулиці Хутірській.Повідомлення про безвісти зниклого 79-річного чоловіка надійшло до поліції 15 червня. Він не з’явився на чергове судове засідання. Адвокат спочатку намагався самотужки встановити місце знаходження клієнта, але телефон його залишався вимкненим.Востаннє чоловіка бачили орієнтовно 22 травня на території гаражного кооперативу «Джерело». Пенсіонер був співвласником кооперативу та останнім часом проживав у його підсобному приміщенні, оскільки був учасником судового процесу із іншим власником щодо майнових прав.Тіло з ознаками насильницької смерті відправили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Триває досудове розслідування за попередньою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).Працівники карного розшуку Рівненського районного відділення поліції та обласного управління встановили коло осіб, причетних до злочину. Наразі відносно них тривають слідчі дії.