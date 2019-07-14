вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через конфлікт із родичами співмешканки волинянин підпалив будівлю. ФОТО

Через конфлікт із родичами співмешканки волинянин підпалив будівлю. ФОТО
У селі Переспа Рожищенського району сталася пожежа – чоловік підпалив господарську споруду.

Займання сталося ввечері 7 липня. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.

За словами очевидців, чоловік підпалив споруду через конфлікт між ним та родичами його співмешканки.

На місці події працювали пожежники, медики та поліція.

Через конфлікт із родичами співмешканки волинянин підпалив будівлю. ФОТО
Через конфлікт із родичами співмешканки волинянин підпалив будівлю. ФОТО
Через конфлікт із родичами співмешканки волинянин підпалив будівлю. ФОТО
Через конфлікт із родичами співмешканки волинянин підпалив будівлю. ФОТО
Через конфлікт із родичами співмешканки волинянин підпалив будівлю. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Рожище, підпал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині дитині-сироті подарували ключі від будинку
Сьогодні, 10:03
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 8 липня
Сьогодні, 09:49
Через конфлікт із родичами співмешканки волинянин підпалив будівлю. ФОТО
Сьогодні, 09:40
На Рівненщині знайшли тіло зниклого чоловіка: його закопали у кукурудзяному полі
Сьогодні, 09:31
На Волині відкачують воду з будинків та дворів після негоди. ФОТО
Сьогодні, 09:14
Схожі новини
У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал У Рожищі – ще одна пожежа: власники споруди підозрюють підпал
14 липень, 2019, 14:45
У Рожищі на місці знищеного пожежею гуртожитку вже звели стіни У Рожищі на місці знищеного пожежею гуртожитку вже звели стіни
02 липень, 14:20
Показали, як проходить відбудова гуртожитку у Рожищі. ФОТО Показали, як проходить відбудова гуртожитку у Рожищі. ФОТО
19 червень, 07:28
На відбудову житла для погорільців у Рожищі потрібно 500 тисяч гривень. ВІДЕО На відбудову житла для погорільців у Рожищі потрібно 500 тисяч гривень. ВІДЕО
05 червень, 13:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині в аварії постраждали троє людей
Сьогодні, 10:29
 0
Водій вантажівки з Київщини за гроші хотів підкупити волинських патрульних
Сьогодні, 10:19
 0
На Волині дитині-сироті подарували ключі від будинку
Сьогодні, 10:03
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 8 липня
Сьогодні, 09:49
 0
Через конфлікт із родичами співмешканки волинянин підпалив будівлю. ФОТО
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8