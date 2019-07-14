Через конфлікт із родичами співмешканки волинянин підпалив будівлю. ФОТО





Займання сталося ввечері 7 липня. Про це з місця події повідомив кореспондент



За словами очевидців, чоловік підпалив споруду через конфлікт між ним та родичами його співмешканки.



На місці події працювали пожежники, медики та поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Переспа Рожищенського району сталася пожежа – чоловік підпалив господарську споруду.Займання сталося ввечері 7 липня. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище За словами очевидців, чоловік підпалив споруду через конфлікт між ним та родичами його співмешканки.На місці події працювали пожежники, медики та поліція.

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