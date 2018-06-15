вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині в аварії постраждали троє людей

У місті на Волині в аварії постраждали троє людей
У Горохові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Renault Kangoo та Daewoo Lanos.

Аварія трапилась 7 липня о 14:47, - пише УДСНС України у Волинській області.

Внаслідок зіткнення автівок троє людей постраждали, їх доправили медики до Горохівської центральної районної лікарні.

До проведення аварійно-рятувальних робіт, а саме: знеструмлення транспортних засобів та відбуксирування з проїжджої частини залучали бійців ДСНС.

Остаточні обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Горохів, аварія, постраждалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині в аварії постраждали троє людей
Сьогодні, 10:29
Водій вантажівки з Київщини за гроші хотів підкупити волинських патрульних
Сьогодні, 10:19
На Волині дитині-сироті подарували ключі від будинку
Сьогодні, 10:03
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 8 липня
Сьогодні, 09:49
Через конфлікт із родичами співмешканки волинянин підпалив будівлю. ФОТО
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
Аварія на Волині: постраждало 6 пасажирів буса. ФОТО Аварія на Волині: постраждало 6 пасажирів буса. ФОТО
15 червень, 2018, 14:16
Аварія на Волині: постраждало 5 осіб Аварія на Волині: постраждало 5 осіб
12 вересень, 2017, 11:04
На Волині автобус зіткнувся із легковиком, є постраждалі На Волині автобус зіткнувся із легковиком, є постраждалі
25 червень, 10:41
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» мікроавтобус злетів у кювет, є постраждалі. ФОТО На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» мікроавтобус злетів у кювет, є постраждалі. ФОТО
17 червень, 13:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині в аварії постраждали троє людей
Сьогодні, 10:29
 0
Водій вантажівки з Київщини за гроші хотів підкупити волинських патрульних
Сьогодні, 10:19
 0
На Волині дитині-сироті подарували ключі від будинку
Сьогодні, 10:03
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 8 липня
Сьогодні, 09:49
 0
Через конфлікт із родичами співмешканки волинянин підпалив будівлю. ФОТО
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8