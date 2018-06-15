У місті на Волині в аварії постраждали троє людей
Сьогодні, 10:29
У Горохові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Renault Kangoo та Daewoo Lanos.
Аварія трапилась 7 липня о 14:47, - пише УДСНС України у Волинській області.
Внаслідок зіткнення автівок троє людей постраждали, їх доправили медики до Горохівської центральної районної лікарні.
До проведення аварійно-рятувальних робіт, а саме: знеструмлення транспортних засобів та відбуксирування з проїжджої частини залучали бійців ДСНС.
Остаточні обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.
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Аварія трапилась 7 липня о 14:47, - пише УДСНС України у Волинській області.
Внаслідок зіткнення автівок троє людей постраждали, їх доправили медики до Горохівської центральної районної лікарні.
До проведення аварійно-рятувальних робіт, а саме: знеструмлення транспортних засобів та відбуксирування з проїжджої частини залучали бійців ДСНС.
Остаточні обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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