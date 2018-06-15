У місті на Волині в аварії постраждали троє людей





Аварія трапилась 7 липня о 14:47, - пише УДСНС України у Волинській області.



Внаслідок зіткнення автівок троє людей постраждали, їх доправили медики до Горохівської центральної районної лікарні.



До проведення аварійно-рятувальних робіт, а саме: знеструмлення транспортних засобів та відбуксирування з проїжджої частини залучали бійців ДСНС.



Остаточні обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Renault Kangoo та Daewoo Lanos.Аварія трапилась 7 липня о 14:47, - пише УДСНС України у Волинській області.Внаслідок зіткнення автівок троє людей постраждали, їх доправили медики до Горохівської центральної районної лікарні.До проведення аварійно-рятувальних робіт, а саме: знеструмлення транспортних засобів та відбуксирування з проїжджої частини залучали бійців ДСНС.Остаточні обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

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