вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У яких селах Любешівського району виявили нові випадки коронавірусу станом на 8 липня

У яких селах Любешівського району виявили нові випадки коронавірусу станом на 8 липня
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 7 випадків захворювання на COVID-19: 4 - смт Любешів, 2 - с. Підкормілля, 1 - с. Любешівська Воля.

Надійшли 2 негативні результати у жителів села Підкормілля та села Любешівська Воля, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 осіб: жителів с.Ветли, с.Хоцунь, с.Зарудче та 2 жителів с.Цир.

За весь період спостереження станом на 8 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 62 жителів Любешівського району:

Любешів – 21 (13 одужало)

Ветли – 10

Люб’язь - 8 (7 одужали)

Зарудче – 8 (5 одужали)

Деревок – 4 (4 одужали)

Нові Березичі – 2 (1 одужала)

Залізниця - 1 (одужала)

Проходи – 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав)

Великий Курінь – 1

Любешівська Воля – 2

Підкормілля - 3.

Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 37 нових випадків захворювання на COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Любешів, випадки, хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 8 липня
Сьогодні, 09:49
Ранок 8 липня: в Україні – 807 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 37
Сьогодні, 09:01
Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 7 липня
07 липень, 12:20
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
07 липень, 11:37
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Невіруючим для переконання»: луцький лікар детально описав «коронавірусні» реалії
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вступ без ЗНО: як луцькі виші прийматимуть абітурієнтів з окупованих територій. ВІДЕО
Сьогодні, 11:48
У Луцьку в новозбудованому центрі для легкоатлетичних метань вже проводять тренування. ВІДЕО
Сьогодні, 11:29
У яких селах Любешівського району виявили нові випадки коронавірусу станом на 8 липня
Сьогодні, 11:15
На Волині продають базу відпочинку, яка належить Нацбанку
Сьогодні, 10:59
У місті на Волині в аварії постраждали троє людей
Сьогодні, 10:29
Схожі новини
Коронавірус у Любешівському районі: у яких селах вже одужали хворі Коронавірус у Любешівському районі: у яких селах вже одужали хворі
07 липень, 10:58
Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Любешівському районі Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у Любешівському районі
03 липень, 11:42
Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 7 липня Де у Камінь-Каширському районі виявили нові випадки коронавірусу станом на 7 липня
07 липень, 12:20
У селі Ветли Любешівського району – 6 нових випадків коронавірусу У селі Ветли Любешівського району – 6 нових випадків коронавірусу
02 липень, 12:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Світязі перевіряли бази відпочинку на дотримання вимог карантину. ФОТО
Сьогодні, 12:20
 0
У селі на Волині сталася пожежа у житловому будинку
Сьогодні, 12:05
 0
Вступ без ЗНО: як луцькі виші прийматимуть абітурієнтів з окупованих територій. ВІДЕО
Сьогодні, 11:48
 0
У Луцьку в новозбудованому центрі для легкоатлетичних метань вже проводять тренування. ВІДЕО
Сьогодні, 11:29
 0
У яких селах Любешівського району виявили нові випадки коронавірусу станом на 8 липня
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8