У яких селах Любешівського району виявили нові випадки коронавірусу станом на 8 липня





Надійшли 2 негативні результати у жителів села Підкормілля та села Любешівська Воля, - йдеться на сайті Любешівської РДА.



За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 осіб: жителів с.Ветли, с.Хоцунь, с.Зарудче та 2 жителів с.Цир.



За весь період спостереження станом на 8 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 62 жителів Любешівського району:



Любешів – 21 (13 одужало)



Ветли – 10



Люб’язь - 8 (7 одужали)



Зарудче – 8 (5 одужали)



Деревок – 4 (4 одужали)



Нові Березичі – 2 (1 одужала)



Залізниця - 1 (одужала)



Проходи – 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав)



Великий Курінь – 1



Любешівська Воля – 2



Підкормілля - 3.



Нагадаємо, що за останню добу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 7 випадків захворювання на COVID-19: 4 - смт Любешів, 2 - с. Підкормілля, 1 - с. Любешівська Воля.Надійшли 2 негативні результати у жителів села Підкормілля та села Любешівська Воля, - йдеться на сайті Любешівської РДА.За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 осіб: жителів с.Ветли, с.Хоцунь, с.Зарудче та 2 жителів с.Цир.За весь період спостереження станом на 8 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 62 жителів Любешівського району:Любешів – 21 (13 одужало)Ветли – 10Люб’язь - 8 (7 одужали)Зарудче – 8 (5 одужали)Деревок – 4 (4 одужали)Нові Березичі – 2 (1 одужала)Залізниця - 1 (одужала)Проходи – 1 (одужала)Дольськ – 1 (одужав)Великий Курінь – 1Любешівська Воля – 2Підкормілля - 3.Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 37 нових випадків захворювання на COVID-19

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