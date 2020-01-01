У яких селах Любешівського району виявили нові випадки коронавірусу станом на 8 липня
Сьогодні, 11:15
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували 7 випадків захворювання на COVID-19: 4 - смт Любешів, 2 - с. Підкормілля, 1 - с. Любешівська Воля.
Надійшли 2 негативні результати у жителів села Підкормілля та села Любешівська Воля, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 осіб: жителів с.Ветли, с.Хоцунь, с.Зарудче та 2 жителів с.Цир.
За весь період спостереження станом на 8 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 62 жителів Любешівського району:
Любешів – 21 (13 одужало)
Ветли – 10
Люб’язь - 8 (7 одужали)
Зарудче – 8 (5 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Любешівська Воля – 2
Підкормілля - 3.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 37 нових випадків захворювання на COVID-19.
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Надійшли 2 негативні результати у жителів села Підкормілля та села Любешівська Воля, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у 5 осіб: жителів с.Ветли, с.Хоцунь, с.Зарудче та 2 жителів с.Цир.
За весь період спостереження станом на 8 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 62 жителів Любешівського району:
Любешів – 21 (13 одужало)
Ветли – 10
Люб’язь - 8 (7 одужали)
Зарудче – 8 (5 одужали)
Деревок – 4 (4 одужали)
Нові Березичі – 2 (1 одужала)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Великий Курінь – 1
Любешівська Воля – 2
Підкормілля - 3.
Нагадаємо, що за останню добу на Волині зареєстрували 37 нових випадків захворювання на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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